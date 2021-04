El Instituto Francés y la Universidad de Deusto inauguran muestra fotográfica 'Mujeres en resistencia"

FUE el gran Alejandro Dumas, padre de otro reconocido novelista del mismo nombre, quien empleó por primera vez la expresión "cherchez la femme". Lo hizo en su novela de 1854 Los mohicanos de París. Desde esa fecha, la idea de "descubrir a la mujer" que se encuentra en el origen de la acción de una narración, sobre todo de tipo policíaco, se consolidó. Y dio origen a los personajes de femme fatale del cine negro.

El fotoperiodista galo Pierre-Yves Ginet ha dedicado más de dos décadas de su vida a buscar la mujer. Pero no la que se oculta tras una trama de misterio. A Ginet le interesan las que protagonizan la acción. Las que dan la cara. Y no las femme fatale. Si no las que se resisten a la fatalidad de un destino que se puede cambiar. Ellas son sus modelos. Cuando las encuentra, las retrata. Se impuso esa misión cuando, en 1998, descubrió en el Tíbet la historia de la monja budista y activista política Ngwang Sangdrol.

Desde entonces ha buscado ejemplos de lucha femenina en los campamentos de refugiados de Darfour, en Kosovo, en Haití, entre las feministas afganas, las insumisas de Anta, en Perú; las abuelas de la Plaza de Mayo bonaerense, las pacifistas israelíes, las mujeres libias o las víctimas de violencia de género en Bélgica. De todos esos lugares ha extraído Ginet relatos de valentía y dignidad, además de excelentes fotos. La exposición Mujeres en resistencia, inaugurada ayer en uno de los claustros cubiertos de la Universidad de Deusto recoge parte de esas imágenes.

Ginet (Roane, 1967) fue analista financiero hasta su primera visita al Tíbet en 1991. Esa experiencia le abocó al fotoperiodismo. En 2014 recibió el premio Charles Ciccione y desde 2016 es miembro del Consejo Superior para la Igualdad de Género. La previsión es que ayer estuviera en Bilbao. Se lo impidió el confinamiento. Así lo explicó el diplomático y director delegado del Instituto Francés en Bilbao, Edourd Mayoral, quien se congratuló del vigor cultural de la capital vizcaina, así como de recuperar las actividades conjuntas con la universidad.

En el acto inaugural intervinieron también Yann Battefort, cónsul general de Francia en Bilbao; Margot Le Peltier, encargada de la coordinación cultural del Instituto Francés; Juan José Etxeberria, vicerrector de la Universidad de Deusto, así como la periodista e integrante de la asociación Mujeres del Mundo Fatima Galia. La también poetisa saharaui agradeció el trabajo del fotógrafo que "inmortaliza a las mujeres luchadoras" y el compromiso de universidad e instituto. "Nos consideramos mujeres en resistencia y no víctimas. Las causas siguen. No podemos olvidar a las mujeres maltratadas ni los derechos violados. Fotoperiodistas como Pier-Yves hacen posible que se vea. Hoy es mi primer día de Ramadán y solo siento hambre de justicia e igualdad", destacó una aplaudida Galia.

Entre quienes le escucharon se contaban los artistas plásticos Ignacio Goitia y Eduardo Sourrouille, además de Celina Pereda, Elisabeth Kasazwude, Emôke Csiki, María Carmen Fernández de la Fuente, Marta Arana, Ainara Artetxe o Nerea Ortiz de Pinedo.

Asistió la directora del Liceo Francés, Magdalena Solabarrieta, con su hija, Matilde Derone, así como la directora del Gabinete de Comunicación Institucional de la Universidad de Deusto, Magdalena Izaguirre, y el catedrático José Luis del Val.

El paso del tiempo ha corregido al magistral Alejandro Dumas. "Cherchez la femme" no significa ya "busquemos a la mujer como causa del embrollo". Ahora quiere decir "busquemos a la mujer como ejemplo de compromiso con las soluciones". Cualquiera que se acerque a ver Mujeres en resistencia lo podrá comprobar. Tratándose de una iniciativa del Instituto Francés extrañaría poco encontrar al propio Dumas paseando por el claustro.

