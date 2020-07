Las 72 paellas virtuales de Getxo

Era un día con ingredientes nostálgicos. Era el gran día para Getxo y, sobre todo, para los de Algorta. Era el día de los reencuentros, la familia, los grandes momentos, esas anécdotas, los ligoteos, las risas, la compañía deseada€ Nunca se había tenido que cancelar en más de sesenta años. Pero el dichoso coronavirus está arramplando con todo festejo. No hubo paellas en las campas de Aixerrota ayer. Pero sí las hubo en numerosos otros espacios: en jardines, cocinas, txokos, terrazas, huertas, en el monte, en merenderos, bajo carpas, al aire libre por completo... La organización de esta fiesta tan querida, Itxas Argia, supo darle la vuelta a la tortilla –o más bien a la paella– e ideó un concurso gastronómico virtual en el que los getxotarras se pusieron manos a la obra. Correspondieron al esfuerzo del grupo cultural y enviaron por WhatsApp 72 fotos de las paellas que prepararon cada uno en un sitio y en familia, con amigos, la pareja, la cuadrilla, e incluso, solos... Así que la tristeza se tornó en alegría, las instantáneas de los participantes estaban plagadas de sonrisas. La fiesta de Paellas más atípica, la de la edición número 65, fue, a su modo, redonda.

Itxas Argia tenía claro que algo había que cocinar para esta jornada y, principalmente, para echar un cable al sector comercial. "Queríamos apoyar a los setenta-ochenta comercios que habitualmente colaboran con nosotros, porque gracias a ellos entregamos las copas a los participantes todos los años, que damos unas 75. Y esta vez somos nosotros los que vamos a intentar ayudar a los comercios, que están al pie del cañón siempre", comentó Ezkarne Unanue, presidenta de la agrupación responsable de Paellas. Y es que este certamen de 2020 fue on line, se degustó en las redes sociales, y repartió cuatro premios: un bono de 200 euros para gastar en los habituales establecimientos aliados de esta celebración; otro de 150 y un tercero de 100. Pero, además, la imagen que más likes reunió se llevó otro bono de 100 euros. El plazo para hacer uso de estos vales terminará el 30 de noviembre de este año. Amezti bat (primer premio), Christmas in the sun, Baserritik Itxas Argiara y Txuspitarrak (más likes) fueron los triunfadores de este concurso tras el sorteo realizado entre las 72 instantáneas recibidas. "Anduvimos pensando si premiar los adornos más bonitos, pero en una foto es más difícil de ver, y además pensamos en algo para que pudiera participar cualquiera, porque los chavales igual no se animaban tanto así; el día de Paellas, la gente de la otra zona, normalmente, no suele presentarlas, así que queríamos que pudiera sumarse quien quisiera. Por eso, pensamos en un sorteo puro y duro", desgranó la presidenta de Itxas Argia.

Y, de esta manera, decenas de personas, de diversas edades, se implicaron en la edición más digital de esta fiesta que empezó en blanco y negro, allá por 1956. Como Mikel Rico y su cuadrilla Ipurditarrak. "Estamos en una huerta de Berango; otros años quedamos a las ocho u ocho y media y hoy hemos quedado a las doce, porque la organización cambia. Otras veces, nos mudamos a otros toldos y este año estamos todos en la mesa; es más familiar", retransmitía. Naiara Arteagoitia, de la cuadrilla Paella Batuen Erakundea (PBE), mientras tanto, aseguraba: "Llevo 27 años celebrando este día en Aixerrota y me ha dado pena no hacerlo como siempre, aunque en la cuadrilla hemos intentado hacer lo de otros años. Hemos quedado a las nueve y media para desayunar, nos hemos venido al huerto de Sopela, hemos organizado y decorado todo y hemos almorzado. Después, nos hemos puesto con la paella, pero lo importante es pasar el día juntos, porque durante el confinamiento no nos hemos visto y este también es un día para estar en familia".

Así que las Paellas de 2020 sentaron bien. Itxas Argia aliñó el día desde primera hora volcándose en sus redes sociales, subiendo fotos antiguas para aportar la emotividad, por ejemplo. Pero no solo eso, ya que la organización trasladó al escenario de Internet su programa habitual; por eso no faltaron la llamada de la txalaparta, a cargo de Uktest; el aurresku; la actuación de los más peques del grupo de baile; y también la romería de la tarde con el grupo Urrast.

