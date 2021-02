El desván ochentero del líder de Sobrino Sobrado alegra el estanco de Orduña

"Si no hago cosas, me apago como una vela", y en unos momentos tan críticos a nivel sanitario, social y económico, pero también en el ámbito cultural, "lo importante y egoístamente necesario es no perder la ilusión, seguir haciendo cosas e intentar aportar lo mejor de cada uno". Es la filosofía que ha impulsado al artista y músico de Orduña, Iñigo Arrizabagala, a exhibir parte su muestra ochentera, sonora y visual Fómic (Fotografía, Música y Cómic) "en uno de los escaparates más carismáticos y visitados de nuestra ciudad", destaca.

La iniciativa, que ha bautizado con el nombre de Expodenda, ha tomado forma en el ventanal del Estanco Salazar, emplazado en la céntrica Foru Plaza, y su montaje, durante el pasado sábado, ha sido para Arrizabalaga una experiencia "muy divertida". El artista no duda, además, en expresar su agradecimiento a "Marga y Nekane por involucrarse en esta historia y permitirme presentar ante mis vecinos, a pequeña escala, algo de Fómic y, por supuesto, de la TeBeOteka", un sencilla y modesta exposición con la que pretende "distraer sus mentes, aunque sea durante el tiempo que dure su mirada ante el escaparate".

El apartado de Fómic incluye piezas relacionadas con el mundo de la fotografía, música, coleccionismo o artesanía, una selección de tesoros ligados íntimamente a Iñigo Arrizabalaga, a sus pasiones y a sus aficiones, entre ellas discos de vinilo o los artísticos collages que diseña y que, entre otros, están dedicados a Bowie o a Patrick Nagel.



La TeBeOteka, por su parte, es también un proyecto personal del orduñarra que tiene cómo compartir con sus convecinos su amplia colección de tebeos. Todo ello sale, por tanto, unos días de las salas del edificio Behargintza de Orduña –donde en 2019 abrió una novedosa experiencia de negocio de venta on line de este tipo de productos y, después, de préstamo de cómics– para mostrarlo a pie de calle, en el mismo centro neurálgico de la ciudad.

Proyecto musical

Su faceta como músico y líder de la banda Sobrino Sobrado también sigue avanzando. El último proyecto en el que se ha embarcado ha sido la grabación del tema Atrévete que surgió de la coincidencia, hace tiempo, en casa de unos amigos con Amaia Santosen. "Me contó que pertenecía a Asasam, asociación ayalesa de familiares y personas con enfermedad mental, que escribía poemas y que si le podía poner música a uno de ellos. Por supuesto le respondí que sí y una semana mas tarde recibía unos diez poemas para que eligiese el que más me gustase".



El elegido fue Atrévete al que "encajé un par de frases y se la canté en la siguiente cena" y de ahí al compromiso de Sobrino Sobrado "de grabar la canción, registrarla, sacar un single y como no organizar una fiesta de presentación".

Arrizabalaga destaca del tema que "trasmite, sobre todo, ganas de luchar cada día, un sentimiento que sin sospecharlo, iba a ser esencial en estos días". Y para el grupo que forma con Javier Peña al bajo y Titi Calvo a la batería, "ya es un poco un himno, un proyecto al que dirigir toda nuestra energía, siendo conscientes de que somos unos privilegiados y que la canción expresa una valentía que muchos vamos a necesitar". En esta andadura, cuentan con la colaboración instrumental de Joserra Azkue y a nivel de imagen con la de José Ramón Gómez (Pi), guionista y vídeo-realizador orduñarra, "que nos va a grabar el vídeo clip de la canción, todo un lujo y algo esencial en el mundo de las redes en el que vivimos".

Y por si todo esto fuera poco, Iñigo tiene también esperanzas de poder organizar, en un futuro próximo, un ciclo de conferencias en la Alhóndiga de Orduña sobre el mundo de la música y el cómic.