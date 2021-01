Laudio quiere poner en marcha la Casa de la Cultura esta legislatura

Las obras de reforma del complejo de edificios del parque de Lamuza, junto a las restricciones provocadas por la crisis sanitaria del covid-19, están haciendo inviable volver a activar en Laudio los cursillos y talleres municipales que se imparten en la casa de cultura, entre ellos, manualidades, pintura, costura, encaje de bolillos, artes decorativas, talla en madera o escritura creativa. De hecho, la situación se ha complicado tras los trabajos de rehabilitación exterior del los inmuebles –fachadas, cubiertas y carpintería– iniciados en septiembre de 2019 por la Diputación Foral de Araba, titular de la propiedad. "Se han hecho catas de la estructura interna y su estado se ha deteriorado tras soportar meses de obras de mucho calado. Ahora mismo no se cumplen las condiciones de seguridad necesarias para poder abrir al público esos espacios y, por eso, no se puede realizar ninguna actividad", lamenta el alcalde, Ander Añibarro.

La alternativa que se dio al inicio de los trabajos, fue el uso de los locales del edificio de El Crucero y en el complejo del barrio de Gardea, no es tampoco factible en la actual coyuntura de pandemia debido, sobre todo, al pequeño tamaño de las salas y algunos problemas de accesibilidad que sufre el edificio ubicado en el centro del casco urbano. "Aunque no sea fácil, hay que ser responsables a la hora de tomar decisiones. Lo que prima es la salud y la seguridad, y nuestro compromiso es ir reactivando los talleres a medida que se vayan levantando las restricciones", asegura el primer edil. Para que así sea posible, "estamos ya trabajando en los pliegos de licitación del servicio para que esté adjudicado en el momento en el que la situación mejore. Eso demuestra que no estamos parados y que tenemos interés por recuperar esas actividades", añade el concejal de Servicios y Barrios, Joseba Amondo. En cuanto a los grupos y asociaciones que tenían su sede en estas dependencias, "siguen reubicados en otros locales y, de manera paralela, la concejala de Cultura está realizando un inventario de espacios municipales para saber con qué contamos, en qué condiciones, cuales son susceptibles de ser cedidos y a quien".

Reapertura en 2023



La fecha que se está barajando para la reapertura integral de las dependencias de la Casa de Cultura del parque Lamuza es 2023, pero todo depende de la voluntad de la Diputación Foral de Araba, propietaria de los inmuebles y administración que tiene que impulsar el proyecto de reforma interior. "El contacto es continuo y tenemos su compromiso de realizar las obras a lo largo de esta legislatura", asegura el alcalde. Tanto es así que este miércoles "vamos a mantener una reunión con el equipo redactor del anteproyecto para tener una primera visión de lo que se puede hacer y nosotros, como Ayuntamiento, vamos a tener durante el proceso la posibilidad de realizar aportaciones". Aunque los plazos exactos no están fijados, "la idea de la Diputación es sacar a licitación las obras este año para que puedan comenzar a ejecutarse, como muy tarde, en 2022", avanzó.

Traslado biblioteca



La biblioteca estará en el parque antes de Semana Santa.

Lo que parece mucho más cercano en el tiempo es el traslado de la biblioteca municipal al edificio Frontoiko Etxea, también ubicado en el complejo del parque de Lamuza y que fue completamente rehabilitado por la administración foral entre 2016 y 2017. "Estamos en fase de adjudicación de la empresa que suministrará e instalará el mobiliario y esperamos que esté listo antes de Semana Santa", avanza Amondo.