Laudio ha iniciado el 67% de lo planes previstos para 2020

Según los datos aportados ayer en rueda de prensa, el equipo de gobierno de PNV y PSE en Laudio ya ha trabajado en el 67% de las líneas de actuación contempladas en el plan de legislatura para este 2020 "y se espera superar el 26% de avance estimado al final de año", destacó el alcalde, Ander Añibarro. A pesar de las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria, el ejecutivo local ha logrado realizar o iniciar obras e inversiones como el asfaltado de doce viales y puntos del municipio, la mejora de la accesibilidad en la calle Tierra de Ayala, la segunda fase de urbanización de Virgen del Carmen, la renovación de la red de saneamiento en San Bartolomé, la construcción de la pista de tenis cubierta en Gardea, la creación de un vial de servicios para ambulancias junto al ambulatorio, la transformación de la antigua casa del conserje del colegio de Areta en un aula de psicomotricidad, el suministro y montaje del equipamiento de la nueva biblioteca o la mejora de los accesos y movilidad en Ermualde.

Por apartados



El eje estratégico en la que más se ha avanzado este año es la correspondiente a servicios y espacios públicos de calidad donde se ha trabajado en el 83,3% de las líneas de actuación fijadas para este año. Aunque la competencia es estatal, destaca la licitación del proyecto de construcción de los colectores del Alto Nervión y la nueva depuradora de Basaurbe, mientras que el ayuntamiento ha realizado inversiones por valor de 800.000 euros en la mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento de diferentes barrios, ha generado nuevas zonas de aparcamiento en Latiorro y ha aprobado su integración en el nuevo Consorcio de Aguas Urbide.

Casi un 77% se ha avanzado en cuestiones relacionadas con el desarrollo social integral impulsando iniciativas como la adquisición de una lonja para ampliar el club de personas mayores, el aumento de la dotación económica de las ayudas sociales o la puesta en marcha iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

El eje centrado en la actividad económica se ha ejecutado en un 75% con la activación de un programa extraordinario dotado con 250.000 euros de apoyo a pequeños negocios afectados por el covid-19, la creación de una plataforma de venta on line para el comercio local, la elaboración de una estrategia de relanzamiento de la economía urbana y se han dado los primeros pasos para la renovación de la Agencia LaudioHazi. Los objetivos fijados para promover el empleo y emprendimiento se han desarrollado en casi un 73% con incitativas como las reuniones y grupos de trabajo mantenidos con empresas de Laudio y el Gobierno vasco para la reactivación económica local y comarcal o la puesta en marcha de planes de empleo junto a Lanbide que ha supuesto la contratación de 25 personas entre 2019 y 2020.

El balance en torno a cultura y deporte como motor del ocio sano también ha sido satisfactorio con casi un 70% de las acciones iniciadas, mientras que en euskera se ha alcanzado 66%, en innovación en la relación con la ciudadanía el 63%, en el desarrollo integral de barrios y espacios rurales se ha avanzado en un 55,6% y en la planificación inteligente y sostenible del territorio el grado de ejecución ha sido menor con un 45,5%.