Hogazas más grandes y de mayor duración

Aida Fuentes Iza no duda en dar facilidades a su clientela en algo básico como es el pan. Foto: A. F.

La panadera orozkoarra Aida Fuentes Iza, con punto de venta en Laudio, hará también reparto a domicilio gratuito

HACE poco más de dos años, el 9 de enero de 2018, puso rumbo a la localidad griega de Policastro para colaborar con la ONG Acción Directa Sierra Norte y poner su oficio de panadera artesana al servicio de los refugiados del campamento de Nea-Kavala. Ahora, la necesidad está en su entorno más cercano y, el mismo momento en el que se anunció el estado de alarma sanitaria, la orozkoarra Aida Fuentes Iza no dudó ni un momento en aportar su granito de arena para hacer más llevaderos los inconvenientes de la crisis desencadenada por la pandemia del covid-19. "Son momentos difíciles, de mucha desinformación y miedo. Pero hay que actuar con calma, el pan es un alimento de primera necesidad, y vamos a seguir trabajando para garantizar el suministro", asegura dejando claro que tanto el obrador ubicado en Orozko como el punto de venta de Laudio seguirán estando a pleno rendimiento.

Y no solo eso. Especialmente sensible con la situación que viven las familias, y sobre todo las personas de mayor edad, explica que "estamos elaborando hogazas más grandes para que duren más tiempo. Además, es posible llevar el pan ya rebanado y congelar". Aida Fuentes Iza también tiene en funcionamiento un servicio gratuito de reparto a domicilio "para aquellos que, por su seguridad, no puedan salir de casa". Eso sí, por el volumen de trabajo de estos días y las dificultades para desempeñarlo con normalidad, los encargos hay que realizarlos por WhatsApp en el número de teléfono 94 672 84 94 y con 48 horas de antelación, "ya que son panes de larga fermentación y necesitamos organizarnos".