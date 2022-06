Gordexola se vuelca contra el cáncer: "Porque no estás sola"

64, 71 kilómetros recorridos, 5.600 calorías consumidas y 2.000 metros de ascenso acumulado al monte Ilso. Javier Abaurrea entró en la plaza Molinar de Gordexola a las 21.00 horas del sábado con la misión cumplida de calzarse las zapatillas de deporte para recaudar fondos a beneficio de la Asociación de Cáncer de Mama y/o Ginecológico de Bizkaia, Acambi. Sorteó el calor extremo y las tormentas para repetir a su mujer, Karmele Isusi, y otras que han sufrido la enfermedad la frase "porque no estás sola", la frase que le ha guiado desde la primera edición del reto solidario el año pasado. En homenaje a su esposa eligió caminar quince horas ininterrumpidas, una por cada sesión de radioterapia a las que se sometió.

Los más de 11.000 euros obtenidos el año pasado "se destinaron a la investigación". Esta vez "va para sufragar los gastos de Acambi", desveló Abaurrea. "Dependemos de estos eventos", reconocía la presidenta de la asociación, Maite Elorriaga, que acudió a Gordexola con otras integrantes para animar al protagonista de la jornada. Gracias a una actividad similar en Basauri "pudimos ampliar el contrato a la psicóloga" que presta apoyo a los pacientes y sus familiares directos, "hijos, padres, parejas... que a veces no saben qué hacer" ante el shock de enfrentarse a la enfermedad. Hace años el diagnóstico del cáncer "se llevaba de puertas adentro porque lo asociábamos a muerte, pero gracias a Dios la tecnología ha avanzado". Acambi también previene contra el linfedema, que puede provocar hinchazón, dolor o riesgo de infecciones derivadas de los problemas del sistema linfático para drenar correctamente, sobre todo en extremidades "al extirpar ganglios". Osakidetza "ofrece unas sesiones" para tratar de "mejorar la calidad de vida" con un buen funcionamiento de brazos y piernas, pero "las dan todas seguidas" y requiere un mantenimiento. Se trata de una secuela del cáncer "de la que se oye hablar muy poco". Igualmente, se estima que tras curarse de un tumor maligno de mama "el ejercicio físico reduce en un 25% el riesgo de recaídas".

A la asociación le preocupa el volumen de casos que llegan a su sede buscando orientación y apoyo de quienes antes se encontraron en la misma situación: "En el primer trimestre de 2022 hemos recibido a más gente que en todo el año pasado", así que "se necesita voluntariado, socias somos alrededor de 600". Temen que suponga la punta del iceberg de casos infradiagnosticados por culpa de la pandemia. Al principio, "hubo miedo a acudir al médico por un posible contagio y las consultas médicas telefónicas tampoco han ayudado" a la detección precoz. Además, les inquieta el elevado número de mujeres jóvenes, con las que "emerge el problema del regreso al mercado laboral después de los tratamientos".

"Nunca he vivido la enfermedad como un tabú. Al contrario, al compartirlo me he sentido bien, respaldada", señalaba la mujer de Javier Abaurrea. "No hay día que no me pregunten por ella. Dice que si callárselo ayudara a curarse... pero no es así", señalaba él, llamando la atención sobre los cánceres de mama masculinos, que "también existen y tienen más porcentaje del mortalidad, a los hombres nos puede pasar; igual no prestamos tanta atención a los signos de alerta". En el viaje que están suponiendo los restos solidarios "he conocido a un chico de Barcelona que lo padeció y creó una asociación, le pronosticaron seis meses de vida". Siempre, "remarcamos la importancia de la autoexploración" coincidió la presidenta de Acambi.

31 horas el próximo año



Ramón García, que "nunca falla", Álex Mumbrú, a quien Javier Abaurrea abordó en un centro comercial "y accedió al instante a grabar un vídeo" por la causa, Julian Iantzi, Ana Urrutia, África Baeta, Luján Argüelles y la actriz Cristina Medina, que comunicó en septiembre que sufre cáncer de mama, entre otros rostros conocidos, han difundido el proyecto en redes sociales. Por ella, por Karmele y las demás, el vecino de Gordexola planea el más difícil todavía: 31 horas andando, las 16 de 2021 mas las quince del sábado.

