Mavi García, el rostro de María Díaz de Haro en el Portugalete de 2022

El sábado Portugalete vivirá el día grande de su 700 aniversario puesto que se cumplirán justo siete siglos desde que María Díaz de Haro, Señora de Bizkaia, concediese la Carta Puebla que otorgaba el estatus de villa a Portugalete. El momento cumbre de esas celebraciones se vivirá en torno al mediodía con el acto institucional en el que el lehendakari, Iñigo Urkullu; el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria; la presidenta de las Juntas Generales, Ana Otadui; el alcalde de Portugalete, Mikel Torres y el resto de la ciudadanía jarrillera reciban a María Díaz de Haro. Ese papel de María Díaz de Haro lo encarnará la actriz aficionada portugaluja Mavi García Zamalloa, quien dará imagen a la Señora de Bizkaia en el momento más importante del 700 aniversario de la villa.

Por todo ello, esta semana está siendo muy intensa, dado que están puliendo los últimos detalles de un espectáculo en el que tomarán parte activa más de medio millar de jarrilleros y en el que todas las miradas se centrarán en la figura de Mavi García. "Para mí es un auténtico orgullo, un honor representar este papel. Es un papel especial y único en el que quiero representar no solo a Doña María Díaz de Haro, sino a toda la ciudadanía de Portugalete porque es un trabajo común que vamos a hacer muchas personas de la villa", explica esta mujer que es ejemplo de la implicación que tiene la ciudadanía jarrillera en el asociacionismo, puesto que, además de ser la presidenta de Barbis Taldea, también pertenece a la asociación Oroituz y al grupo feminista de Portugalete.

El del sábado será un día muy emocionante para muchos jarrilleros, una jornada de recordar a muchas personas que ya no están y que, con su labor, han llevado a la villa hasta el punto en el que hoy está. Mavi no es ajena a esa emoción y, por ello, está trabajando en controlar esas emociones para poder dar lo mejor de sí en el papel clave de las celebraciones de este 700 aniversario. "Soy una persona que se emociona con facilidad y, por ello, estoy trabajando lo relacionado con las emociones. Para mí, evidentemente, va a ser un día muy especial pero ahora intento verlo como actriz, intento verlo un poco desde fuera para intentar hacerlo lo mejor posible", asegura Mavi.

El acto central del 700 aniversario estará lleno de sorpresas y guiños para Portugalete y su ciudadanía. Algunas de esas sorpresas las desconoce hasta la propia Mavi, pero otros aspectos como el discurso que pronunciará ante la ciudadanía portugaluja los conoce al dedillo porque lo está ensayando duro. "Es un papel complicado porque no tenemos referencias sobre Doña María Díaz de Haro. No sabemos cómo lo hubiera hecho ella, por eso mi intención es transmitir de forma clara a la ciudadanía ese mensaje", indica la que será gran protagonista del momento cumbre del 700 aniversario de la villa. El mensaje que transmitirá el discurso que pronuncie Mavi encarnando a Doña María Díaz de Haro es top secret, pero como pequeño adelanto, la actriz portugaluja apunta que "Portugalete es una villa que respira y palpita por impulso propio. No puedo adelantar nada porque tengo compromiso de no hacerlo".

Los preparativos del 700 aniversario han estado marcados por las restricciones de la pandemia y, precisamente, dichas restricciones fueron el origen de que Mavi acabe interpretando el papel de María Díaz de Haro. "Ha sido todo bastante casual, ya que estaba previsto que hiciésemos una reunión en Santa Clara con la ciudadanía y con las restricciones no pudimos hacerla. Por ello, pensamos en hacer un vídeo en el que yo apareciera vestida de María Díaz de Haro", recuerda Mavi. Los vídeos tuvieron una buena acogida entre la ciudadanía y cuando llegó la hora de decidir quién interpretaría a la Señora de Bizkaia, la decisión fue unánime; el papel de María Díaz de Haro lo interpretaría Mavi. "Tengo el honor y la inmensa suerte de poder hacer yo este papel", señala García Zamalloa.

Susto en marzo

Mavi ha estado trabajando mucho en este personaje para dotarle de la mayor solemnidad posible y hacer que se acerque mucho a lo que Doña María Díaz de Haro pronunciaría. En mitad de ese trabajo de construcción interpretativa del personaje, la actriz portugaluja sufrió un pequeño percance en el mes de marzo. A falta de tres meses para el gran día sufrió una lesión de rodilla que, en algún momento, puso en entredicho su participación en el acto central del 700 aniversario. Así, además de volcar su trabajo en el aspecto actoral, también ha tenido que trabajar duro para cuidar y recuperar la rodilla lo mejor posible para poder estar en perfectas condiciones para hacer el papel protagonista de los actos del 700 aniversario. Será una jornada especial y en la que el vestido que luzca Mavi tendrá muchos elementos especiales referentes a su familia. "Es una manera de homenajeares a nuestros antepasados, a mis antepasados, sobre todo a las mujeres", concluye Mavi García, el rostro de María Díaz de Haro en el Portugalete de hoy en día. l