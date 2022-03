Muskiz acerca la historia de Muñatones al teatro popular

Si hay algo que no asusta a los vecinos de Muskiz es ponerse delante de las cámaras para contar historias, tal y como han demostrado con la realización de sendas versiones de series televisivas como El pájaro espino –Espino txoria– en 2019 o Falcon Crest –El Halcón Crestado–, que aún está pendiente de estreno hasta garantizar el mayor aforo posible en el Meatzari Aretoa. Por ello, no es de extrañar que haya habido una respuesta multitudinaria para colaborar con un taller de teatro y un espectáculo creado exprofeso para ser representado el próximo 28 de mayo en el magnífico entorno del Castillo de Muñatones de Muskiz, de la mano de la compañía Hortzmuga. En un recorrido de una media hora, un personaje o personajes principales acompañarán a los visitantes que acudan ese día al castillo para que disfruten de la visita y de tres espacios concretos del recinto en los que se recrearán actividades de la época mientras se relatan pequeñas historias y anécdotas del singular fortín y de sus ilustres habitantes. Una propuesta enmarcada en el programa MusEkintza de la Diputación Foral de Bizkaia, que pretende una inmersión del arte en los escenarios históricos como hace unas fechas se hizo con música y danza en la también muskiztarra ferrería de El Pobal.

Hasta el momento, se han apuntado veinte vecinos que colaborarán directamente con el elenco de la compañía teatral para crear el grueso de las escenas, el hilo argumental la curva dramática del espectáculo, que aún no tiene plenamente cerrada su línea discursiva. Ellos y ellas participarán en un aula de teatro que estará a cargo de la compañía de teatro Hortzmuga. A ellos se suma la participación de más de cien personas pertenecientes a diferentes colectivos y asociaciones del municipio, desde el grupo de danzas Intzarri al grupo de txistularis Jarraitzen Dugu, una batukada, o los txikiteros de Muskiz, que aportarán a la iniciativa teatral su propia idiosincrasia. Incluso se espera la participación de un coro infantil formado por cincuenta voces del grupo local de Eskaut en esta singular iniciativa cultural. "La idea es que participen en el montaje personas que no tienen experiencia previa en el mundo del teatro, pero que quieran sumarse a esta representación, que no pretende sino poner en primer plano algunos personajes y hechos históricos del castillo de Muñatones a través de episodios concretos y de vivencias de sus personajes", apunta Alex Antúnez, director artístico de este montaje teatralizado.





Los txikiteros de Muskiz pondrán sus voces. Foto: E. Zunzunegi

Modernización

"No se trata de una recreación al uso, aquí nadie va a ir vestido con ropas medievales, ya que la idea es hacer un acercamiento moderno a lo que fue el castillo de Muñatones con un sesgo más popular, más divertido", avanzó Antúnez, responsable de esta participativa puesta en escena, quien destacó que "esta propuesta es un reto más al que se suma el hecho de contarlo desde el pueblo, y con el pueblo y sobre todo buscando que sea un acto popular y que la gente disfrute de su trabajo en el montaje", valoró.

Para llevar a buen término la escenificación –que en definitiva colaborará en pone en valor una parte importante del patrimonio cultural e histórico de Muskiz– los "intérpretes" pasarán por un aula de teatro que se desarrollará a partir del próximo día 23 de marzo durante todos lo miércoles de marzo, abril y parte de mayo en horario de 18.00 a 21.00 horas para que la gente pueda acomodar el aula a sus horarios.