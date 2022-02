Eusko Lorak estrena en Sestao su aurresku de Santa Águeda

El 5 de febrero de 1957, el grupo Eusko Lorak de Sestao llenaba por primera vez las calles de su localidad de color y ritmo cantando Santa Águeda. Ayer, justamente 65 años después de aquella primera actuación del grupo, Eusko Lorak volvía a tomar las calles de Sestao para celebrar la misma efeméride, pero en esta ocasión lo hizo, a diferencia de otros años, para estrenar su aurresku de Santa Águeda, una danza de cuerda vizcaina en la que el grupo sestaoarra ha estado trabajando a lo largo de los últimos meses. "Ojalá dentro de 65 años este aurresku se baile en Sestao por Santa Águeda. Nuestra intención como grupo es que este aurresku que hoy –por ayer– presentamos se baile cada 5 de febrero en nuestro municipio y que sea algo característico de la cultura y el folklore de Sestao", declaró Sergio Barrios, presidente de Eusko Lorak.

Así, con la ilusión de la primera vez, los integrantes de Eusko Lorak partieron desde su sede hacia la plaza San Pedro, lugar en el que poco antes de las 13.30 horas tendría lugar la puesta de largo de este nuevo baile. Atrás quedaban meses de investigación, preparación y constantes contratiempos que han impedido que los y las dantzaris de Eusko Lorak preparasen esta danza tal y como les hubiera gustado. "A lo largo de estos meses, a causa de la pandemia hemos tenido muchísimos contratiempos que nos han impedido preparar y ensayar este aurresku como quisiéramos. Aún nos faltan cosas por pulir como, por ejemplo, la vestimenta que van a llevar los y las dantzaris, algo que no nos ha dado tiempo a terminar. Somos conscientes de que las cosas no nos van a salir al 100% como queremos, pero teníamos claro que es mejor presentar este aurresku pulido al 75% que no presentar nada a la gente. Nuestra idea es presentarlo y testarlo hoy y a lo largo del año, si la situación sanitaria nos deja, iremos avanzando y acabando de pulir este aurresku", reconoció Barrios.

Pero pese a las dificultades vividas para cuestiones tan básicas como poder ensayar, los y las dantzaris dieron la talla en el estreno de su aurresku de Santa Águeda. Ante la atenta mirada de decenas de personas, los y las dantzaris de Eusko Lorak comenzaron una actuación de quince minutos que, el tiempo lo dirá, puede ser histórica y marcar el devenir de las danzas en Sestao. Lo que sí es seguro es que hay documento audiovisual del estreno de este aurresku de Santa Águeda, ya que en uno de los laterales, el investigador santurtziarra Emilio Xabier Dueñas estaba grabando con su videocámara la actuación. Dueñas ha puesto su granito de arena en lo que ayer se pudo ver en la plaza San Pedro de Sestao. "Mi colaboración ha sido muy pequeña porque Eusko Lorak tenía las ideas muy claras. Tenían completamente clara la cuestión de la vestimenta de los y las dantzaris y sí me pidieron que les asesorase sobre las melodías que acompañasen a este aurresku, les he aconsejado que incluyan melodías que tengan relación con Santa Águeda, les propuse unas cuantas, pero el grupo tenía el trabajo muy bien hecho y casi todas las ideas que se les podía aportar ya las habían trabajado", explicó Dueñas, quien desconocía hasta el inicio de la actuación qué melodías había acabado introduciendo Eusko Lorak al baile.

No desagradó al investigador santurtziarra la elección que hizo Eusko Lorak a la hora de poner sonido y ritmo a la actuación. Desde el grupo sestaoarra, en agradecimiento a la colaboración prestada por Dueñas tanto en la creación de este aurresku de Santa Águeda como en otras danzas que está componiendo Eusko Lorak, se decidió que Dueñas participase en la recta final de la danza. Así, dos dantzaris se acercaron hasta el lugar en el que el investigador estaba situado filmando con su cámara y le sacaron a bailar. La grabación continuó sin Dueñas tras la cámara, pero sí delante de la misma. Poco después, se sumaron los quince nuevos socios que se han sumado este año a la gran familia de Eusko Lorak y la danza acabó con la cerrada ovación de las decenas de personas que acudieron hasta la plaza San Pedro de Sestao para ver el estreno de este aurresku de Santa Águeda que busca convertirse en un fijo de cada 5 de febrero en la localidad sestaoarra y que acabe siendo parte del folklore y la cultura del municipio. Para ello, entre otras muchas cosas, seguirá trabajando Eusko Lorak, un grupo que sigue enriqueciendo la cultura vasca y sestaoarra.

en corto

Estreno

aurresku de Santa Águeda. El grupo Eusko Lorak de Sestao estrenó ayer en la plaza San Pedro su aurresku de Santa Águeda, una pieza que ha estado trabajando en los últimos meses. Este baile es un aurresku de cuerda vizcaino que aspira a convertirse en un fijo en la localidad sestaoarra cada 5 de febrero y pasar a formar parte de la identidad cultural del municipio.

65

años. Ayer se cumplieron, justamente, 65 años de la primera vez que salieron a las calles los integrantes de Eusko Lorak. En aquella ocasión también fue para celebrar Santa Águeda y aquello fue el comienzo de una larga labor del grupo en favor de la cultura vasca y la promoción del folklore.