Pasajeros documentan las incidencias en el tren a Santander

Desde que emprendieron movilizaciones "parece que el tema va algo mejor, pero seguimos mal, ayer fue la única vez en mucho tiempo en que no se registraron incidencias graves", explican desde la plataforma ciudadana en defensa del tren Santander-Bilbao refiriéndose a la jornada del miércoles. Estos días "han quitado al menos en tres ocasiones el tren de las 6.30 de la mañana que cubre el trayecto Karrantza-Bilbao y han puesto taxi, pero solo llega hasta Aranguren, en Zalla". Contratiempos que incorporar a la lista de reclamaciones que la agrupación está recogiendo en las últimas dos semanas y hasta el domingo con el objetivo de trasladarlas a las instituciones junto con una encuesta de calidad del servicio y demostrar que "si más gente no utiliza el tren en ese tramo se debe precisamente al miedo, al elevado número de incidencias".

Usuarios de la línea Santander-Bilbao se manifiestan por la falta de trenes. Fotos: Oskar González



"Según un decreto de finales de año en el Boletín Oficial del Estado", indican. De su experiencia en este año y medio de reivindicaciones constatan que "a la gente le cuesta poner reclamaciones" y el número de problemas supera con mucho los que se ponen en conocimiento de Renfe y Adif a través de las estaciones. "Por eso hemos limitado el plazo temporal a dos semanas".







Para las personas que tengan dudas con el procedimiento han colgado en su perfil de Facebook un vídeo tutorial que enseña cómo tramitar la reclamación. Invitan también a enviar una copia después a la dirección de correo electrónico que pone a su disposición la plataforma ciudadana: trensantanderbilbao@gmail.com. Existe otra posibilidad, remitir los datos personales –nombre, apellidos, número de DNI y dirección– con una descripción de la incidencia y la propia plataforma gestiona la presentación formal de la queja.

Transbordos frecuentes a otro tren, autobús o taxi, retrasos de más de cinco minutos, falta de información, ausencia de interventores, estaciones cerradas, trenes que no salen... son algunos de los imprevistos que están recogiendo en la plataforma. "Acudí a Zorrotza a coger el último tren de Santander. Como no llegaba, llamé a las oficinas de Bilbao y me contestaron que me tenía que haber informado primero de si había tren o no. Los viajeros habían ido en el tren a Balmaseda hasta Aranguren y desde allí les conducían a Karrantza en autobús. ¿Y el resto del recorrido? Me respondieron que debía llamar antes de acudir a la estación. Es inaceptable que nos dejen tirados", relata uno de los testimonios colgados en las redes de la plataforma para describir el panorama de la línea.

Esta es "la manera más sencilla de que se conozca cuál es realmente la calidad del servicio", deficiencias que justificarían un uso por parte de los viajeros debajo de las expectativas de Renfe que podría frenar el aumento de las frecuencias. De momento, "veamos si añaden ese viaje adicional" a los tres trenes diarios entre Santander y Bilbao y "seguiremos haciendo fuerza" para que el ministerio de Transportes apueste por unas cercanías férreas de calidad. De lo contrario, repiten que "el siguiente paso nos llevaría a demandar en los juzgados".

Al detalle

Hasta el domingo. El 30 de enero será el último día para enviar una copia de las reclamaciones presentadas al correo electrónico trensantanderbilbao@gmail.com o bien hacer llegar los datos personales de los pasajeros con un relato de la incidencia para que la propia plataforma tramite la reclamación.

¿Una cuarta frecuencia? La agrupación ciudadana pretende poner de manifiesto que los problemas del servicio son la causa directa de un uso del tren por debajo del esperado, argumento que temen esgrima Renfe si no se suma otra frecuencia.