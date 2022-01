La santurtziarra Allende Martín homenajea a sus raíces en su primer libro

En ocasiones, no hace falta irse muy lejos para encontrar grandes historias que contar. La escritora santurtziarra Allende Martín encontró en la vida de su familia durante la posguerra y, más concretamente, en la figura de su tía una historia que merecía la pena ser contada y conocida por el gran público. Así nació el libro El camino del silencio, una obra que supone el estreno de la santurtziarra en el mundo literario y en la que estuvo trabajando cerca de una década.

En ella, se recoge la historia de una familia de la localidad cacereña de Trevejo, un núcleo familiar que vivió las penurias de la posguerra y diversas desgracias que quedan plasmadas en esta obra. "Cuando hice el libro no tenía el objetivo de que se publicase, solo quería recoger la historia de mi familia, y, en especial, de mi tía. La posguerra fue una época muy dura y en la que se vivía al día, puesto que el objetivo era tener para comer", explica Allende Martín, quien ha optado por publicar su trabajo bajo en seudónimo. "Decidí publicar el libro con un seudónimo porque, quizá, haya personas de mi familia a las que no les guste ver esta historia hecha libro. Para mí esta es mi manera de homenajear y reconocer todos los sacrificios que hizo mi familia y, especialmente, mi tía quien tuvo que ver cómo morían dos de sus hijos siendo muy jóvenes y, además, era víctima de malos tratos. Su historia refleja muchas de las dificultades y adversidades que se vivían en aquella época. Es una historia muy dura que merecía ser contada", reconoce Allende.

Los momentos más duros en Trevejo se vivían en el camino que lleva al castillo, el gran emblema de esta zona de Cáceres ubicada en la Sierra de Gata. "Por allí ha pasado mi familia, y en especial mi tía muchas veces para despedir a seres queridos. Es un camino en el que, en esos momentos tan duros, el silencio se escucha y hace daño. Por eso quise titular a este libro El camino del silencio", apunta Allende. Por ello, la imagen que ilustra la portada de este libro es ese camino que, tradicionalmente, los trevejeños han tenido que cruzar para despedir a sus seres queridos. Si, finalmente, este libro es una obra que se ha publicado es, también, gracias al impulso que le dio su familia, especialmente, su hermano. "Le comenté a mi hermano a modo anecdótico que había escrito un libro y me pidió que se lo pasase para leerlo. No le comenté en ningún momento de qué iba y me sorprendió porque me dijo que le había encantado y que lo tenía que mandar a una editorial para ver si se publicaba", recuerda esta mujer de 50 años.

Así que, avalada por la primera valoración que hizo su hermano, Allende decidió enviar el manuscrito a la editorial Círculo Rojo y recibió, por sorpresa, el correo en el que la editorial le mostraba su interés por publicar El camino del silencio. "Fue toda una sorpresa para mí y he de reconocer que en ese momento tuve dudas sobre publicarlo y hacer pública la historia de mi familia", explica esta mujer que es una apasionada de la literatura. Finalmente, dio el paso y El camino del silencio ya es una realidad y se puede adquirir en lugares como las librerías Temas, Zazo y Begoña y en varios establecimientos hosteleros de Mamariga como los bares Zugarramurdi y La Luna. Más tarde, ya se podrá adquirir en grandes superficies y en plataformas de venta on line.

El hermano de Allende no ha sido el único familiar que ya se ha leído esta obra, también su madre ha podido leer esa historia que, en gran parte, ha vivido muy de cerca. "Mi madre ha llorado leyendo el libro, en especial, con un capítulo que está dedicado a un hermano suyo que se fue al servicio militar y nunca más volvió", cuenta la escritora santurtziarra. Allende reconoce que la obra narra la historia de su familia, pero hay en pasajes en los que no le ha quedado más remedio que introducir ficción por falta de datos y uno de esos puntos en los que ha introducido ficción –que quizá no esté nada alejada de lo que fue la realidad– es en la historia de ese joven que se fue a hacer la mili y nunca más regresó. "En ese punto, partiendo de que nunca más volvió, desarrollo, cuenta una de las hipótesis que tenemos en la familia de lo que pudo ocurrir", indica esta mujer que ha pasado de devorar literatura a crearla ella misma.

Posible nueva obra



Allende está expectante por la acogida que tendrá su primera obra, pero también está trabajando en lo que podría ser su segundo trabajo. "Estoy escribiendo lo que podría ser la segunda parte de esta historia, pero que ya sería totalmente ficticia. El hecho de que vaya a ser ficción me quita la carga que tuve al escribir El camino del silencio", subraya. Una obra con la que Allende Martín ha homenajeado a su familia y ha cumplido su reto de plasmar en palabras y sobre un papel la dura historia de sus seres queridos.

