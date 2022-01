Muskiz celebra la cabalgata sin recepción real

Muskiz – Los Reyes Magos no han tenido tanta suerte como Olentzero y Mari Domingi a los que los efectos de la pandemia no impidieron saludar de cerca a los niños y niñas de Muskiz en su propia recepción. No obstante y como ya viene siendo tradición para deleite de los más pequeños de la casa, Melchor, Gaspar y Baltasar sí recorrerán las calles de la localidad minera en su habitual desfile.

La cabalgata arrancará esta tarde, a las 18.30 horas, desde el polígono San Martín y llegará hasta el barrio de Oiankas. Desde el Consistorio muskiztarra se incide en que "toda la actividad se va a llevar a cabo cumpliendo todas las medidas vigentes y que es importante la colaboración de todas y todos los muskiztarras". Por ello, es necesario que todas las personas que acudan a ver la cabalgata lleven su mascarilla bien colocada y obligatoria durante el trayecto y que se eviten las aglomeraciones.

Este año, debido a la situación epidemiológica, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de que no se realicen las recepciones reales a los menores en el frontón municipal. "Aún así los pequeños podrán ver a los Reyes Magos acompañados de sus pajes durante todo el recorrido. Además, realizarán alguna parada en zonas como la casa cultura o el Meatzari", señalan fuentes municipales, que quieren agradecer la labor de organización "de los y las vecinas de Pobeña, que llevan desde 1951 sacando sonrisas a los y las más pequeñas de Muskiz".