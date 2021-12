Bizkaibus aumenta los viajes por el núcleo de Elguero

A partir del próximo sábado, los vecinos del barrio trapagarandarra de Elguero podrán acceder a todos los servicios de la línea A3331 de Bizkaibus en la plaza central de este núcleo evitando tener que desplazarse hasta la parada de Trápaga Auzoa –ubicada a casi un kilómetro en la zona de los polígonos– para hacer uso de esta línea que les conecta con Sestao y con el metro en Portugalete. Esta modificación era una demanda de los residentes, que habían manifestado la necesidad de incrementar la comunicación del barrio tanto con el centro del municipio de Trapagaran, como con la parada del metro de Carlos VII en Portugalete, Ortuella o Sestao.

La modificación aprobada por el departamento foral de Transportes que dirige el diputado Miguel Ángel Gómez Viar, ha adoptado la decisión de modificar el recorrido de la línea A3331 de Sestao a Trapagaran, lo que supone que la frecuencia con la que pasará el autobús por el centro urbano de Elguero pase de dos a una hora. Lo notarán especialmente personas mayores o con dificultades de movilidad que ya no deberán desplazarse a la parada de Trápaga Auzoa.

"Así, todos los servicios con origen en Repelega prolongarán su recorrido hasta Elguero y no ocho de los 17 servicios que atiende la línea", detalló Miguel Ángel Gómez Viar. Durante este año los vecinos habían pedido que se alargará el recorrido de las 13.25 horas, pero entonces no se pudo implementar porque el horario anual de Bizkaibus ya estaba configurado. "Ahora, intentando gestionar un poco mejor y optimizar los recursos hemos conseguido que no solo ese servicio pueda llegar a Elguero, sino que todos los viajes, es decir desde las 7.25 hasta las 21.25 horas, que todos los autobuses lleguen a Elguero, hagan tiempo allí y salgan hacia Repelega, de forma que así se evita ese vacío que se producía desde las 11.25 hasta las 15.25 en los que la oferta de la línea dificultaba a muchas vecinos la conexión con Sestao y con el metro", comparó Gómez Viar.