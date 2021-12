La población de Santurtzi pide más ascensores y zonas de ocio en un proceso participativo

Los santurtziarras votaron entre los días 29 de noviembre y 5 de diciembre sus proyectos favoritos de cara a los presupuestos participativos para los años 2022 y 2023, iniciativa en la que el Ayuntamiento de Santurtzi invertirá un millón de euros –500.000 euros por ejercicio– para continuar mejorando la localidad marinera. En total, 2.076 santurtziarras depositaron su voto, más de la mitad de ellos, concretamente 1.182, lo hicieron de forma on line y merced a esta votación se han elegido cinco proyectos a ejecutar en el próximo bienio. La ciudadanía santurtziarra ha dejado claro que desea que se mejore la accesibilidad con el estudio de la colocación de nuevos ascensores urbanos y rampas mecánicas y la creación de nuevas zonas de juego y ocio al aire libre, entre otros. "Me gustaría dar las gracias a todas las personas que han puesto su granito de arena en este proceso participativo. A pesar de esta situación de incertidumbre que nos ha tocado vivir, los datos nos revelan una vez más que los y las santurtziarras siguen teniendo la misma ilusión por mejorar Santurtzi y, además, hacerlo de forma conjunta con el Ayuntamiento. La verdad es que, sin todas estas personas, no tendría sentido poner este tipo de procesos en marcha", explicó Aintzane Urkijo, alcaldesa de Santurtzi.

De esta manera, en el ámbito de Bienestar Social y Personas Mayores la iniciativa más votada ha sido la creación de estudios para la instalación de rampas mecánicas y ascensores urbanos en diversos puntos de la localidad marinera. Esta propuesta recibió 936 votos. Por su parte, en materia de Entorno Urbano y Movilidad, la propuesta más votada ha sido la pavimentación y asfaltado de calles con 227 votos. Asimismo, en el ámbito Cultural y Deportivo la propuesta con más votos ha sido la creación de zonas deportivas para jóvenes al aire libre, idea que recabó 763 apoyos. Por otra parte, en materia de Juventud e Infancia el proyecto más votado ha sido la inversión en zonas de juegos y la redacción de proyectos de cubiertas en estos espacios. Por último, en el apartado de Promoción Económica la iniciativa más votada fue la creación y regeneración de murales artísticos realizados por artistas del municipio.

Una vez ya se han anunciado cuáles han sido los proyectos más votados por los santurtziarras en estos presupuestos participativos, llega el momento de que estas iniciativas sean debatidas en el pleno municipal, órgano en el que, presumiblemente, se aceptarán. Una vez se apruebe su inclusión en las cuentas municipales de los ejercicios 2022 y 2023, llegará el punto en el que se hará una valoración económica de cada uno de los cinco proyectos más votados. En el caso de que haya un remanente disponible del millón de euros que se dedicará en los próximos dos años, se invertiría ese dinero restante en otros proyectos que hayan recibido el apoyo de la ciudadanía en este proceso. "En el caso de que con la ejecución de estos cinco proyectos no se llegue al millón de euros, la cantidad que pueda sobrar se invertirá en otros proyectos que también han sido votados, de manera que se invierta la totalidad del millón de euros en los proyectos propuestos por todos y todas las santurtziarras", señaló Urkijo.

Más participación



El proceso de presupuestos participativos que acaba de culminar Santurtzi ha registrado una mayor participación de la ciudadanía que en la experiencia precedente. Así, los 2.076 santurtziarras que votaron en esta iniciativa son medio millar más que los que participaron en la anterior edición de esta iniciativa. "Son unas cifras muy importantes, con medio millar más de participantes respecto a la última edición, lo que nos da un claro dato de que a los y las santurtziarras les interesa participar en la vida de su pueblo, decidiendo, entre todos y todas, los proyectos a desarrollar", concluyó la primera edil santurtziarra.

en corto

Proyectos

Más votados. Las ideas más votadas han sido el estudio para la instalación de ascensores, el asfaltado de calles, la inversión en zonas de juego, creación de zonas deportivas y la creación y regeneración de murales.

2.076

Votos. 2.076 santurtziarras han votado en las cuentas participativas.