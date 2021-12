Portugalete y Barakaldo mantienen sus desfiles de Olentzero con más controles

Los niños y niñas de Portugalete y Barakaldo tendrán el tradicional recibimiento a Olentzero si instancias superiores no lo prohiben. Y es que tanto el Consistorio barakaldarra como la institución local jarrillera han apostado por mantener estas actividades pese a la recomendación por parte del LABI de no realizar estos desfiles navideños debido al aumento de casos de coronavirus en Euskadi. Ante la situación sanitaria actual, tanto el Ayuntamiento de Portugalete como el de Barakaldo han previsto medidas de seguridad adicionales para evitar aglomeraciones, garantizar el cumplimiento de la distancia social y el uso de mascarilla, entre otros.

Así, en el caso de Barakaldo, las principales variaciones que sufrirá el recibimiento a Olentzero será una ampliación del recorrido del desfile, una actividad que triplicará su recorrido para evitar aglomeraciones. Además, también se ha ampliado la duración del evento, pasando de una a dos horas de duración para permitir que la ciudadanía barakaldarra viva ese momento tan especial con más calma. En el nuevo recorrido ideado por el Ayuntamiento de Barakaldo se ha suprimido el paso por las calles más estrechas de la ciudad para tratar de garantizar el mantenimiento de la distancia social y evitar aglomeraciones.

De este modo, se ha apostado porque la salida tenga lugar hacia las 18.00 horas desde Almacenes Generales para poner rumbo a la plaza de San Vicente y luego llegar a Gernikako Arbola. Desde allí, la comitiva se encaminará hacia la plaza Bide Onera desde donde llegará a la Avenida de la Libertad entre las 18.30 y las 19.15 horas. Desde ese punto, el desfile irá hacia Santa Teresa y después a la Avenida Miranda para luego volver a San Vicente. Se trata de calles muy anchas, con aceras amplias, desde donde podrán disfrutar de Olentzero con espacio.

"Queremos recordar a los y las barakaldarras que es recomendable que durante la cabalgata se utilice la mascarilla aun estando al aire libre, ya que en ese momento en la calle habrá más personas de las habituales en una tarde normal", señaló Nerea Cantero, edil de Cultura del Ayuntamiento de Barakaldo. Durante este recorrido no se repartirán caramelos.

Por su parte, en el caso de la localidad fabril lo que sí se ha suspendido a causa del empeoramiento de la situación sanitaria es el tradicional paso de Olentzero por el paseo de Los Fueros y el recibimiento en la Carpa Mágica situada en la Herriko Plaza. En cambio, los pequeños podrán ver de cerca a Olentzero y Mari Domingi en un acto que se hará de 11.00 a 14.00 horas y al que se podrá acudir retirando unas invitaciones gratuitas desde mañana a las 9.00 horas en la web municipal. Será obligatorio el uso de mascarilla para los mayores de 6 años, recomendable para los menores de esta edad, mientras que los adultos deberán presentar el pasaporte covid.

Medidas extra



En el caso de Portugalete habrá recibimiento a Olentzero y cabalgata de Reyes. Para ello, se han tomado cinco medidas de seguridad extra. La primera de ellas es la ampliación del recorrido de los desfiles, trazado que será un kilómetro mayor que el habitual para estas actividades. La segunda medida consistirá en una mayor presencia de la Policía Local para controlar el uso de la mascarilla, mientras que en la recepción que habrá a Olentzero será obligatorio el uso de tapabocas en el caso de todas las personas, sean o no mayores de seis años y en ese recibimiento repartirá el propio Consistorio mascarillas para cerciorarse de que sean homologadas. La última de las medidas adicionales que establecerá Portugalete será que en todo momento se mantendrá la distancia social para que los más txikis saluden a Olentzero.

"Hemos decidido hacer el recibimiento a Olentzero y Mari Domingi y la cabalgata de Reyes porque, en primer lugar, no está prohibido. El LABI ha hecho una recomendación de no hacer este tipo de actividades, pero nadie entiende que se recomiende no ir a cabalgatas y que, por ejemplo, no se recomiende no ir a San Mamés o no acudir a un concierto en el BEC. No se puede cargar esta responsabilidad en los ayuntamientos. O se prohibe o se deja hacer, pero hacer estas recomendaciones para unas cosas sí y para otras no, es incomprensible", declaró Mikel Torres, alcalde de Portugalete. En el caso de la localidad jarrillera, el recibimiento a Olentzero comenzará a las 11.00 horas en la Avenida Kanpazar, mientras que la comitiva llegará hacia las 13.00 horas al ayuntamiento, donde las familias homenajearán con un buen recibimiento al carbonero más querido hasta las 15.00 horas.