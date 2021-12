Barakaldo reconoce el talento de las pymes con los BK Enpresariak

Las pequeñas y medianas empresas son el principal sustento del país y muchas de ellas, pese a sus limitaciones, gozan de muchísimo talento con el que suplen la falta de recursos frente a las grandes empresas. Barakaldo reconoce el talento y las buenas prácticas de las pymes afincadas en el municipio a través de los premios BK Enpresariak. Estos galardones, que cumplen su tercera edición, en esta ocasión han servido para distinguir a cinco pymes que son toda una referencia en la localidad. "El futuro de nuestro municipio pasa por el desarrollo de un modelo económico sostenible, basado en los valores que enmarcan estos galardones BK Enpresariak. Estas empresas necesitan y merecen el apoyo de la sociedad", enfatizó Amaia del Campo, alcaldesa de Barakaldo.

Así las cosas, en la entrega de premios que acogió el hotel Puerta de Bilbao de la localidad fabril se reconoció a cinco empresas. En la categoría de Sostenibilidad, el galardón fue para la compañía Six To Go Solutions/Alterity, mientras que el premio al Talento y la Innovación recayó en Ikasauto. Por su parte, en la categoría de StartUp Innovadora el premio fue para Ipsum R&D Solutions, el galardón en la categoría de Compromiso Social fue para Kultura, Communication y Desarrollo KCD, mientras que, por último, la empresa Montero FyE recibió el premio en la categoría de Resistencia y Adaptación por sus 128 años de trayectoria.