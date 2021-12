Iván González, el escritor sestaoarra que marca tendencia en Amazon

Cuando el enfermero sestaoarra Iván González comenzó a escribir hace tres años su novela El Diario de Olivia Morgan, parecía una cuestión de absoluta ficción que la humanidad tuviese que hacer frente a una pandemia. El tiempo, poderoso como pocos, ha demostrado que la ficción que ha estado escribiendo durante más de dos años tenía algún parecido con la realidad.

Y es que El Diario de Olivia Morgan muestra un mundo que se disputan dos organizaciones y en el que, para hacerse con el dominio, no dudan en desatar la madre de todas las pandemias. Los lectores de esta obra que ha sido durante varias semanas Top-1 en las listas de ventas de Amazon, pueden disfrutar de una trama ambientada en lugares tan conocidos para la ciudadanía de Ezkerraldea como, por ejemplo, el BEC y Sestao. "Esta novela surgió antes de la pandemia y la empecé a escribir antes de que empezase esta pesadilla, pero, evidentemente, la situación que estamos viviendo habrá influenciado el texto", explica Iván.

Este sestaoarra de 42 años está viviendo todo lo que está generando el coronavirus muy de cerca, puesto que es enfermero. Lleva casi dos años viviendo los vaivenes que está generando cada ola pandémica en el mundo sanitario en particular y en la sociedad en general. Él, como muchos sanitarios, vivió con miedo el inicio de la pandemia, aquellos tiempos en los que el trabajo se multiplicaba y, muchas veces, actuaban por pura intuición y profesionalidad, puesto que se enfrentaban a algo totalmente desconocido. "Para mí fue una especie de terapia, de modo de desconexión ponerme a escribir esta novela. Llegaba de trabajar y cuando el cansancio me lo permitía me ponía a escribir. Era mi manera de cambiar el chip. Esta novela es un thriller de suspense que acaba convirtiéndose en un thriller apocalíptico", explica Iván, quien anteriormente había publicado un libro de rol.

Precisamente, el personaje de Olivia Morgan surgió en unas jornadas de rol que se celebraron en el BEC hace siete años. "Cuando nació este personaje ni me imaginaba que años después iba a hacer una novela con ella", indica el creador sestaoarra. Pero surgió esta historia que, además, cuenta con la particularidad de estar narrada a dos voces. La primera de ellas es el diario de Olivia Morgan, mientras que todo ello se suma a la narración normal. Sin duda alguna, influenciado por sus inicios en el mundo del rol, Iván ha cuidado con mimo la creación de los personajes que dan vida a esta historia.

"Evidentemente, he dado muchísima importancia a la creación de los personajes. Antes de escribir la novela hice fichas con todas las características de cada personaje", reconoce Iván, quien decidió dar el paso de autopublicar El Diario de Olivia Morgan. "Como todo, autopublicar tu obra tiene sus ventajas e inconvenientes. El trabajo en torno a la obra se multiplica, pero también controlas mejor a quién puede llegar, tienes todo más bajo control", detalla Iván, quien se ha marcado la rutina diaria de, en la medida de lo posible, dedicar dos o tres horas a la literatura.

Así, seguramente, irán naciendo nuevas obras. De hecho, ya está trabajando en una serie de relatos con los que buscará reflejar todo lo que se está viviendo en estos días de pandemia, pasando así de reflejar una pandemia ficticia en El Diario de Olivia Morgan a reflejar la crudeza y realidad del coronavirus en su futura obra. "Intentaré llegar a escribir 50 relatos. Me parece muy importante escribir sobre lo que estamos viviendo porque se estudiará en los libros de historia y puede ayudar a que si en el futuro vuelve a haber una situación similar, se pueda solventar mejor", subraya Iván González, quien ha logrado con El Diario de Olivia Morgan poner su nombre en lo más alto de las listas de ventas del gigante Amazon.