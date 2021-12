Barakaldo comprará el terreno de interfábricas para mejorar Lutxana

Uno de los puntos en los que se sustentará el futuro urbanístico de Barakaldo será el barrio de Lutxana, zona de la localidad fabril que vivirá una profunda transformación en los próximos años. Para dar un nuevo impulso a ese proceso de cambio y mejora de Lutxana, el Consistorio barakaldarra invertirá 3,8 millones de euros en la compra de los terrenos interfábricas, una superficie de terreno que discurre desde la rotonda de Ansio, a la altura de la boca de metro, y el puente ubicado sobre las vías del ferrocarril en las inmediaciones de la estación de Renfe. Esta compra de terrenos se debatirá en el pleno municipal de este mismo mes y tiene todos los visos de recibir el visto bueno de la mayoría de los ediles. "Este espacio siempre ha limitado el barrio de Lutxana, dificultando que pudiésemos avanzar en el desarrollo hacia la ría. Con esta operación, vamos a poder seguir avanzando en la modernización del barrio, evitando una barrera real entre Lutxana y la ría", señaló Amaia del Campo, alcaldesa de Barakaldo.

De cristalizarse esta operación, la institución local fabril se haría con una superficie de terreno de 2.000 metros cuadrados, una extensión que es clave para permitir que el desarrollo futuro de Lutxana sea más moderno y accesible, puesto que, históricamente, estos terrenos han supuesto una franja, una limitación para el crecimiento del entorno. "Con esta compra se unificaría la zona y se ganarían terrenos para el disfrute no solo de los y las lutxanatarras sino también para el resto de la ciudadanía barakaldarra", explicó la alcaldesa fabril. Asimismo, cabe destacar que esta operación no supondría el aumento del endeudamiento del Ayuntamiento, puesto que la compra de estos terrenos se ejecutaría con parte de los remanentes de tesorería que ha ido generando la institución local barakaldarra a lo largo del pasado ejercicio. "Esta operación es importante, supone poder desbloquear un proyecto que lleva aparcado muchos años y poder actuar y urbanizar un punto del barrio de Lutxana en el que se concentra, un paseo y bidegorri que conecta no solo la zona de Ansio con la ría, y el próximo bidegorri de Lutxana-Burtzena, que facilita además el trafico ciclable con Ezkerraldea y Bilbao, y además mejorar la unión y cohesión entre Lutxana y la parte baja de Llano", apuntó Danel Sola, edil de Hacienda del Consistorio fabril.

Con esta compra, el Ayuntamiento de Barakaldo se haría con la titularidad de estos terrenos y, de esta manera, lograría dos aspectos muy importantes; por un lado se podrían ejecutar los desarrollos urbanísticos necesarios para adecuar no sólo esta zona, sino todo el barrio de Lutxana y, por el otro, se evitaría un posible pleito con los propietarios, algo que, podría suponer un gasto mayor para las arcas municipales. "Sin duda esta inversión es una gran noticia; una noticia ilusionante para los y las vecinas de Lutxana, que llevan años viendo como ese solar sin vida divide el barrio. Al convertirse en terreno municipal, por fin podremos actuar desde el Ayuntamiento dando respuestas a las demandas del barrio en esa zona, concluyó Del Campo.

