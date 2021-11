Trapagaran arrasa en su primera cita con el txakurkros

Parecía que los astros se hubieran conjurado para amargar el estreno de la I Txakurkros organizada por el Área de Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Trapagaran pero ni la pertinaz lluvia que acompañó el desarrollo de la prueba –sobre un circuito de casi 8 kilómetros de recorrido con diferentes cotas de desnivel– ni el aviso de que "en los montes de la zona se estaba llevando una batida de jabalí autorizada" echaron por tierra la ilusión puesta por el club local Amarok en su debut. "Cierto es que había una batida de jabalí en nuestros montes y aunque la prueba contaba con todos los parabienes de las autoridades pertinentes nos quedaba la duda de en que zona del monte se estaba llevando a cabo por si era cerca del recorrido por pistas que se había diseñado para la prueba. Finalmente, no ha habido ninguna interacción entre ambas actividades y todo se ha desarrollado sin más novedad que un pequeño parón entre la salida de los 15 primeros corredores y corredoras y el resto", señaló el concejal de Deportes y Turismo, Carlos Marquina.

Un parón del que se enteró el corredor cántabro Marcos Santiago –dorsal número 1– tras cruzar la meta con su perro Odei tras acabar el recorrido en 32 minutos y 39 segundos que a la postre le otorgaría el segundo puesto en la general senior masculina. "A Odei –un border collie de 4 años– seguro que no le importaría hacerse otra vez la prueba pero yo estoy muerto", señalaba el mushing de Torrelavega perteneciente al club Amarok que ayer domingo situó en lo más alto de la clasificación senior a dos de sus miembros, Iñigo Zárate (31' 33'') y a Sandra Jiménez (40' 04"), mientras que Maite Sánchez logró el tercer mejor tiempo en senior femenino con 42 minutos y 45 segundos. Por delante suyo en su categoría quedó Oihana Agirre (Independiente) con 41 minutos y 30 segundos. El tercer lugar en la categoría senior masculino lo ocupó, con 33' 42'', José Felipe Larrazabal del club Canicroos Navarra.

Atractivo



El corredor navarro fue uno de tantos corredores de otras comunidades autónomas que ayer domingo estuvieron representadas en Trapagaran como Asturias, Castilla y León o La Rioja amén de corredores de clubes de la zona como el barakaldarra Carne y Hueso o el de APA Sos Bilbao. Todos ellos, sin embargo, destacaron la calidad, lo divertida y el buen nivel técnico de la prueba trapagarandarra a la que la lluvia añadió un nuevo aliciente: el barro, que dificultó aún más la carrera.

"Estamos muy contentos con las impresiones que nos transmiten los y las participantes porque al final siempre estás un poco pendiente del tipo de terreno que has elegido. Las carreras a nivel estatal siempre suelen ser muy llanas. En un sitio donde es deporte levantar piedras y cortar troncos no pueden esperar que las carreras sean de andar un poco a lo loco. Por ello metemos un poco de montaña, con un poco de desnivel, para que sean carreras combinadas que a nosotros nos gusta denominar Canitrail –que es como empezó a entrar esta práctica deportiva de invierno a nivel estatal– más que Canicros y creemos que mantener el espíritu de montaña promoviendo todo tipo de carreras, no solo buscando la velocidad en un camino llano, nos parece muy interesante", señaló el portavoz de Amarok Julen García. "Esta es una apuesta por el deporte y el ocio saludable que desde el Ayuntamiento vamos a continuar ya que Trapagaran se está consolidando como un referente", subrayó Marquina.

La cita

Plaza Llano. La céntrica plaza Llano de Trapagaran sirvió ayer de escenario para la celebración de la primera edición del Txakurkros de Trapagaran, que fue calificada por los organizadores como "éxito rotundo" por la cantidad y variada procedencia de las y los participantes.

Palmarés. Iñigo Zárate y Sandra Jiménez, ambos del club Amarok, inauguraron con sus primeros puestos el palmarés senior de la prueba.

La cifra

96

Un total de 96 parejas –hombre-mascota– de las 116 inscritas finalizaron la prueba alcanzando el récord entre las diversas citas organizadas por el club Amarok.