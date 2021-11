Cinco deportistas de Santurtzi dan lecciones de esfuerzo en Hijas de La Cruz

El deporte exige sacrificio, constancia, dedicación y esfuerzo, mucho esfuerzo sin tener la garantía de lograr un buen resultado. A lo largo de este curso, el alumnado de Hijas de La Cruz está trabajando la importancia del esfuerzo en el día a día y dentro de la programación confeccionada para inculcar ese valor, cinco deportistas de Santurtzi trasladaron sus experiencias a escolares de Primaria y Secundaria. El cartel de la cita fue de lujo, ya que por el centro educativo pasaron el ciclista Omar Fraile, las nadadoras Eider Fuentes y Sonia Llanos, la corredora de Ultra Trail Leire Martínez y el montañero, atleta y toda una institución en Santurtzi, Casimiro Pérez Hinojal. Entre todos, trasladaron al alumnado la importancia que tiene el esfuerzo diario no solo a la hora de lograr objetivos, sino para, cada día, ser mejores en todos los ámbitos de la vida. "Cuando en una carrera quedo segundo, lo primero que hago es subir al autobús del equipo y revisar la llegada para ver en qué he fallado y así no volver a cometer el mismo error. Vosotros con vuestros exámenes debéis hacer lo mismo, si ha salido mal hay que revisarlo y quedarse con los fallos para no volver a repetir ese error", señalaba a los estudiantes de entre 5ª de Primaria y 2º de ESO Omar Fraile, vigente campeón de España de ciclismo en ruta y ganador de una etapa en el Tour de 2018. "Los rostros conocidos, los profesionales del deporte tenemos la clave, la llave para que los jóvenes nos escuchen y por eso tenemos el deber de aportar nuestro granito de arena en estas cuestiones", reflexionaba Fraile.





Sonia Llanos, Eider Fuentes, Omar Fraile y Leire Martínez.

Por su parte, Eider Fuentes y Sonia Llanos charlaron con el alumnado de 1ª a 4ª de Primaria. "Ha sido un orgullo venir aquí y mostrar nuestro deporte como mujeres. Esta iniciativa es muy positiva porque el esfuerzo del día a día es la base de todo. Hay que remarcar que hay que marcarse objetivos propios y no centrarlo todo en ganar porque eso no está al alcance de cualquiera", señalaron Fuentes y Llanos, medalla de oro y de bronce, respectivamente, en el Mundial Máster de Corea 2018. Porque en una sociedad cada vez más resultadista y cortoplacista, el relato de los cinco deportistas que visitaron Hijas de La Cruz en la jornada de ayer miércoles, ayuda a asentar entre la juventud la idea de superarse día a día, de mejorar uno mismo sin compararse, necesariamente, con el resto y que, definitivamente, tras los resultados hay muchísimo esfuerzo. "Para nosotros es muy bonito contar con la presencia de estos cinco deportistas del municipio y tenemos que agradecer, sobre todo, que sean tan accesibles, que hayan querido contarnos su experiencia", explicó Ainhoa Castañeda, directora de este centro educativo que, a lo largo del curso llevará a cabo diversas actividades para trabajar la idea de que el esfuerzo diario es muy necesario para cada vez ser mejores.





Leire Martínez, con un balón.

Además de escuchar el testimonio de estos deportistas, en algún caso, los estudiantes pudieron compartir actividad física con ellos. Ese fue el caso del alumnado de 3ª y 4ª de ESO quienes realizaron un circuito americano en el patio de Hijas de La Cruz junto a la corredora de carreras de montaña Leire Martínez. Si una persona da imagen al deporte entre los niños y niñas de Santurtzi, ese es Casimiro Pérez Hinojal, Casimiro no quiso faltar a su cita y, a primera hora de la mañana hizo una pequeña carrera junto a los más txikis del centro. A sus 74 años, Casi es toda una fuente de experiencia y un modelo a seguir por muchos y muchas santurtziarras. Por todo ello, el cariño que le profesa la localidad es inmenso y así se lo hizo saber Hijas de La Cruz con una pancarta que rezaba Ongi Etorri, Casimiro!!. Así, Casimiro, Leire Martínez, Sonia Llanos, Eider Fuentes y Omar Fraile ejercieron ayer en Hijas de La Cruz de profes de una de las asignaturas más importantes de la vida: el esfuerzo, porque sin él, seguro que no hay éxito alguno.