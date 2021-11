Muskiz regala corazones para luchar contra el Alzheimer

El Área de Acción Social del Ayuntamiento de Muskiz junto al centro municipal de mayores de la localidad y Muskiz Lagunkoia va a llevar a cabo una acción solidaria llamada Muskiz regala corazones que pretende involucrar a todo el municipio en la visibilización del Alzheimer. A través del baile y la música se busca que las diferentes asociaciones, comercios, colegios, instituciones, clubes deportivos o sociales, además de los vecinos y vecinas participen en esta acción para dar visibilidad a una enfermedad como es el Alzheimer.

Para ello, se va a desarrollar una campaña de comunicación y visualización a través de la creación de un vídeo con la canción Zeinen ederra izango den del grupo Zetak y que se colgará en las redes sociales municipales y se enviará a EITB, en el que cualquiera puede ser partícipe con la causa. "Desde hace años, tanto el centro municipal de mayores como el centro de día hemos colaborado con al maratón solidario de EITB y este año no podíamos faltar en una campaña como esta sobre el Alzheimer. Nosotros convivimos con gente que tiene esta patología y tenemos la gran suerte de nutrirnos de sus vivencias y sus recuerdos. Ellos y ellas nos han dado sus historias y cuando no han podido nos las han regalado sus familias. Por ello nuestro trabajo consiste precisamente en devolverles estos recuerdos, trabajando día a día con ellos para que estas huellas no se pierdan", manifestó Patricia Sánchez, coordinadora del centro municipal de mayores de Muskiz.

La campaña consiste en que los vecinos y vecinas de Muskiz participen enviando un vídeo de 25 segundos en el que pueden enviar el baile del estribillo de la canción de la campaña que se ha preparado para ello y en el cual ha colaborado Iris Ambrossio, o un vídeo sin coreografía, donde el participante haga solo gestos de un corazón, un abrazo... o cualquier acción relacionada con la causa. Para animar aún más a la ciudadanía se va a publicitar el vídeo realizado por los usuarios y usuarias del Centro de Día como modelo a seguir a través de los canales de comunicación municipales; y desde el Consistorio se han realizado unas txapas con el lema Muskiz regala corazones que se podrán recoger en la casa de cultura o en el Gaztegune, y así colocárselas a la hora de hacer el vídeo y que más personas conozcan la campaña.

Las entidades y vecinos que quieran colaborar deberán enviar el vídeo, –en formato horizontal– con una duración de 25 segundos, al correo electrónico muskizregalacorazones@gmail.com hasta el 21 de noviembre. Los vídeos recibidos fuera de esas fechas no se incluirán y cabe destacar que si los vídeos recibidos son en gran cantidad y no entran en el tiempo establecido de la canción que es de 3:17'', se irán publicando en las redes sociales institucionales durante el mes de diciembre. Desde el Consistorio se quiere animar a que los muskiztarras colaboren, tanto con el vídeo como con sus aportaciones, con esta causa solidaria con objetivo final de ayudar en lo posible a la investigación del Alzheimer, y "que esta acción lleve a que diferentes asociaciones o particulares colaboren dentro de sus posibilidades", destacaron los promotores.