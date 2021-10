Santurtzi tendrá que pintar toda la fachada de la casa consistorial

Ayer jueves, una semana después de que varias personas arrojasen pintura contra la fachada del ayuntamiento de Santurtzi, comenzaron las tareas de limpieza, unos trabajos que, parece, serán infructuosos. Y es que las primeras pruebas realizadas en la parte baja de la fachada con agua a presión y líquidos especiales no fueron satisfactorias, ya que la pintura no se elimina por completo. Así que, todo hace indicar que la solución para borrar la huella dejada por los incívicos será volver a pintar de arriba a abajo toda la fachada, además de aplicar diversos tratamientos para que eliminar la pintura púrpura y que, de este modo, no vuelva a dejarse notar en la fachada en un futuro. "Se está procediendo a limpiar la fachada y están intentando limpiarlo con agua a presión, aunque parece difícil. Parece ser que será necesario pintar toda la fachada, para lo que es preciso, entre otras cosas, poner andamiaje en toda la parte delantera del ayuntamiento. Así que la broma nos va a costar cerca de 45.000 euros a todos y todas las santurtziarras", explicó Joseba Ramos, edil de Hacienda del Consistorio marinero.

Ciertamente, las pruebas realizadas en la jornada de ayer jueves en la parte baja de la fachada –una zona que cuenta con una protección especial ante actos vandálicos– no fueron positivas. Por más que se afanaron los operarios de limpieza municipales en eliminar la pintura de la zona de piedra, quedaba algún rastro o marca y, además, se cree que al actuar en las zonas superiores, se levantará la pintura original de la fachada por lo que el pintado parece inevitable. "En Santurtzi se han realizado movilizaciones, protestas, ha habido hechos históricos y se han vivido épocas duras socialmente, pero jamás se había atentado contra el ayuntamiento porque es patrimonio de todos y todas las santurtziarras", indicó Ramos.

Mientras el Consistorio marinero ya mira presupuestos y echa cuentas de cuánto puede costarle la factura de los actos vandálicos sufridos hace ocho días, la Policía Local santurtziarra sigue adelante con la investigación para tratar de identificar a las personas que lanzaron la pintura en mitad de la protesta contra el desalojo de un gaztetxe que tuvo lugar horas antes de los incidentes. En esas labores de identificación de quienes cometieron los actos vandálicos en la tarde-noche del pasado jueves, la Policía Local cuenta con el apoyo de las imágenes que grabaron las cámaras de seguridad colocadas en la casa consistorial mientras se sucedían los hechos. "La Policía Local está analizando las grabaciones y esperamos tener resultados pronto", afirmó Ramos.

en corto

45.000 euros. El Ayuntamiento de Santurtzi estima que el pintado de la fachada de la casa consistorial tendrá un coste aproximado de 45.000 euros. Será necesario poner andamio en toda la parte frontal del edificio.

Investigación. La Policía Local sigue investigando la autoría del lanzamiento de pintura contra el ayuntamiento.