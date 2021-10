Adizmi pone voz a la inclusión en el Museo de la Minería

"Hola, buenos días, egun on. Vamos a comenzar la visita guiada al Museo con esto que tengo escrito". Con este saludo sincero y despreocupado, Nuria Mardones, miembro de la Asociación Adizmi de Abanto Zierbena rompía el hielo del programa Nuestra voz, la de todos y todas llevado a cabo ayer en el Museo de la Minería del País Vasco dentro de las Jornadas Europeas de Patrimonio organizadas por la Diputación Foral de Bizkaia. Jornadas que este año giran precisamente en torno al patrimonio accesible e inclusivo con el objetivo principal de promover el debate en torno a la inclusión desde las perspectivas de todas las diversidades: cultural, afectivo-sexual, religiosa o generacional o funcional. Y que mejor manera de promover esa inclusión "funcional" que a través de la participación activa de un colectivo como el de la Asociación de familiares de la zona minera a favor de las personas con diversidad funcional de Abanto Zierbena, Adizmi.

Nuria fue la encargada de explicar a los cerca de 25 asistentes a esta singular visita guiada la historia del pueblo de Gallarta y de cómo la industria minera hizo desaparecer el pueblo en el que nació la Pasionaria, Dolores Ibarruri. Acompañada por la guía del museo, Alazne Zenekorta, esta joven con Síndrome de Down fue desgranando la existencia de una gran actividad minera en el entorno de Gallarta que hizo que poco a poco aquel pueblo rural fuera absorbido por la actividad minera, primero a través de explotaciones a cielo, abierto que dieron lugar a la conocida Corta Concha II y posteriormente a través de numerosas galerías, de donde se extrajo de manera continuada una gran cantidad de mineral de hierro.

Ella fue la primera de un corolario de excelsos anfitriones que permitió a los asistentes a las visitas guiadas del día –hubo dos grupos inscritos– conocer los diferentes componentes de este tesoro patrimonial que es el Museo de la Minería del País Vasco. Jon Zarraonandia, Uxue de La Fuente, Roberto Recio, Kevin García, Nuria Mardones, Patxi Aguirre Javier Rodríguez, Teresa Lechuga, Juan Carlos de Miguel, Fidel Leché, Estíbaliz Pérez, Javier López, Juan José Tirado, Jacinta Tirado y Mikel Vaquero se tomaron muy en serio su cometido informativo. Apoyados por diversas fotografías de cada sección y un pequeño texto, los guías de Adizmi dieron cumplido repaso a los diferentes contenidos del museo; desde la naturaleza de los minerales que se extraían en la zona hasta las herramientas que se utilizaban, los animales que colaboraban en el acarreo, las líneas de baldes, el ferrocarril de Triano y el de la Galdamesa, las condiciones de trabajo de mineros y mineras, el trabajo infantil en la mina, los hospitales y los barrios mineros, el surgimiento del movimiento obrero o el recuerdo a la gallartina más universal, Dolores Ibarruri, la Pasionaria.

"La jornada ha sido un éxito porque ha salido todo muy bien y además de todo se nos ha dado la posibilidad de atraer a un numeroso grupo de participantes. Para nosotros es muy importante porque no es fácil la visibilización", planteaba Betu Amica, portavoz de Adizmi que agradecía la facilidad dada por el museo "para poder preparar esta actividad que comenzamos a principios de curso". "Es muy importante que ellos y ellas sean capaces de contar algo a la gente que no sean siempre los que reciben las explicaciones o informaciones si no tengan un lugar importante en la sociedad". Una salva de aplausos premió a Adizmi por su buen hacer.