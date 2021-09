Abanto receta a sus mayores la píldora de la actividad física

Abanto Zierbena – Con una cerrada ovación despidieron ayer al monitor deportivo, Danel Pol, los participantes en la primera edición posvacacional del programa municipal de salud ciudadana, a través de los parques saludables celebrada en Abanto Zierbena. Una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Diputación Foral de Bizkaia y que ayer reunió en el barrio de Sanfuentes a 11 mujeres y un hombre en el parque ubicado en el Grupo Santa Bárbara para participar de una jornada de ocio saludable en un circuito de 9 módulos pensados para mejorar las condiciones físicas generales de los usuarios.

"Bien sea por los ejercicios cardiorespiratorios, por los de fuerza, de movilidad de estos parques que son muy asequibles para los y las usuarias, ayudan a combatir diferentes dolencias que aparecen con la edad y que si no nos ejercitamos, las posibilidades de empeoramiento son plausibles. Además son una importante fuente de socialización que también tiene su papel terapéutico. El deporte, la actividad física, es la mejor píldora para la salud", aseguraba este joven monitor que con su empatía se ganó a todas las participantes.

Aunque una de las doce personas que ayer participaron en la rentrée de este programa municipal –que en la primera parte del año reunió a más de 60 personas en los tres parques dispersos por el municipio– era Andrés Martín, un antiguo trabajador metalúrgico de 68 años que demostró que a pesar de haber sido tratado de un tumor tiene depositadas en el ejercicio físico buena parte de su esperanza vital. "He trabajado 33 años en una fundición y la verdad me quedaba poco tiempo para hacer deporte, pero desde que me he jubilado no paro hago todo lo que puedo sobre todo andar mucho con mi mujer a pesar de que tengo una rodilla fastidiada y tengo que sacar tiempo para hacer de abuelo con mi nieto. Además con mi mujer nunca me falta alguna faena que hacer", señalaba este vecino de Gallarta que se mostraba encantado con la propuesta "ya que no sólo haces ejercicio sino que además te permite relacionarte con otras personas", valoraba Andrés.

A su lado, Ana Santo, una vecina de Sanfuentes se apuntaba con un ligero retraso al grupo. "Se me había pasado pero al venir con la compra me he sumado al grupo para hacer ejercicio. Es algo que ya hice este año y la verdad es que viene muy bien", aseguraba esta mujer que llegó al parque de Santa Bárbara vestida de calle pero que no se arredró a practicar con los diferentes aparatos de esta instalación municipal. "Esta iniciativa se enmarca entro del proyecto municipal de envejecimiento activo y más en esta época covid puesto que es una actividad al aire libre que además favorece la socialización", destacó la alcaldesa, Maite Etxebarria.