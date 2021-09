Barakaldo Antzokiak 31 ikuskizun jasoko ditu denboraldi berrian

Irailaren hasierarekin batera, Barakaldo Antzokiak denboraldi berriaren egitaraua aurkeztu egin du. Aurten goi mailako programazioa izango da, izen handiko obra eta aktoreekin. Besteak beste Belén Cuesta edo Ricardo Gómez bezalako aktoreak izango dira programatutako 31 ikuskizunen artean.

Asteartean goizean eman dute horren berri Barakaldoko Antzokiko buru Rakel Olallak eta antzokiaren zuzendari Ana López Asensiok. "Berrikuntza ugarirekin emango diogu hasiera denboraldi berriari, eta espero dugu hau izatea pandemiaren karietara edukiera murriztua duen azken denboraldia", adierazi du Olallak.

Barakaldo Antzokia da denboraldi berri honetan hamar lan eskainiko dituen bakarra, eta horietako bat, erabateko estreinaldia. Antzokia mustu zenetik, programazioaren zati bat kalera irtengo da, herritar guztiak eszena-arteez gozatzeko aukera izan dezan. "Urriaren lehenaren aurretik zabalduko ditu ateak Barakaldo Antzokiak, eta gure plazetan eskainiko diren hiru ikuskizunetara joan ahal izango gara", iragarri du antzokiko buruak. Rataplán Jaialdiaren barruko proposamenak dira horietako bi, eta Eskulturen plazan ikusi ahal izango dira Kultura Arloaren laguntzari esker. Irailaren 20an, La punta de mi nariz, eta Sin Ojana, berriz, 26an. Hirugarrenak, ostera, aurten 25 urte beteko duen Ostiral flamenkoak programa aurkeztuko du. Daniel Doña Dantza Konpainiaren Campo Cerrado da ikuskizun hori, eta Herriko Plazan aurkeztuko dute, irailaren 24an.

Bestalde, guztiek eszena-arteez goza dezaten asmoari jarraikiz, azken orduko sarreren onuradunen adin-tartea handitu egin da. Orain arte, 13-26 urte bitarteko gazteek % 50eko deskontua zeukaten hautatutako Barakaldo Antzokiko ikuskizunetan; orain, ordea, 30 urtera luzatu da tartea. Urri-urtarrilean, modalitate horri atxiki nahi zaionak 12 ikuskizun izango ditu aukeratzeko. Familia ugariek, guraso bakarrekoek eta harrerakoek ere % 15eko deskontua izango dute ikuskizun guztietan.

Irailean emango zaio hasiera denboraldi berriari, eta urtarrilean amaituko da. Kale ikuskizunen ondoren hasiko da areto denboraldia urriaren lehenean, Metamorphosis Dancek eskainiko duen Al desnudo ikuskizunarekin. Iratxe Ansa 2020ko Dantzako Sari Nazionala eta Igor Bacovichek aurkeztuko digute Dantzaldia Jaialdiaren barruan dagoen pieza hau, normalean ikusterik ez dugun dantzarien lana nolakoa den erakusten diguna.

Dantzarekin jarraituz, hilaren 9an, Lokkeren proposamen bat iritsiko da, Olatz de Andres piezaren zuzendariaren konpainia. Hurrengo pieza haurrei zuzenduta dago. 6 urtetik gorako haurrek argiarekin dantzatzeko hitzordua dute urriaren 24an. Una ciudad de sombras da, eta Lasala Teatre eta Com Un Llum konpainiek sortu dute, eta hip-hop eta popping tailer bat izango du lagun.

Azaroaren 19an Barakaldo Antzokia estreinatuko da. Eva Guerreroren konpainiak LOF-Ladies On fight ikuskizuna taularatuko du, emakumeen borroka libreko gaua eta eszenan benetako ring bat eginez.

Dantza amaitzeko urtarrilera arte bidaiatu behar da, 14an Sol Picó helduko da Malditas Plumas lanarekin. Bartzelonako Paraleloko vedette baten istorioa, Picók berak bizia ematen diona, bere oroitzapenak kontatzen dituena. 1920ko hamarkadako kabaretaren munduari omenaldia.

25 OSTIRAL FLAMENKOEZ GOZATZEN

Dantzaren errepaso honetan, Ostiral Flamenkoen barruan ikusi ahal izango diren bi ikuskizun utzi dira alde batera. "Zergatik? Ziklo honen 25 urteak beteko direnez aurten, hori aurkezteko prentsaurrekoa ematea merezi duelako, berritasun batzuekin batera etorriko baita gainera", adierazi du Lopez Asensiok.

Gauza bera gertatzen da musikarekin: 7 proposamenetatik 4 Ostiral Flamenkoetan kokatzen dira, Martiriotik Israel Fernandezera doazen izenekin, eta aste gutxi barru jakinaraziko dira. "Bazil Meaderen gospelaz, ordea, hitz egin dezakegu, London Community Gospel Choir abesbatzarekin azaroaren 7an iritsiko baita.

Azpimarratu nahiko genuke proposamen hau Arteta musika akademiaren ekimenez etorriko dela, eta ilusio berezia egiten digula Barakaldoko erakundeen kultur ekimenetan parte hartu ahal izateak", azpimarratu du Barakaldo Antzokiko zuzendariak.

Abenduaren 17an, The Sey Sister etorriko da ghanatar jatorriko sekulako hirukote kataluniarra We got you back diskoa aurkeztera. Urtarrilaren 20an, 360º zikloa berreskuratuko dute, Fetén Fetén bikotearen musika sormena eta irudimena aurkezteko, Jou González saxofoi-jotzaile eta klarinete-jotzailearekin batera.

11 ANTZERKI PROPOSAMEN

Antzerki obrak izango dira ugarienak: 11 proposamen izango dira. Lehenengoa aldizkariaren azaleko protagonista izango da, eta Barakaldo Antzokira lehen aldiz hurbilduko ditu Belen Cuesta eta Ricardo Gomez aktoreak. Juan Codina eta Manuela Pasorekin batera, El hombre almohada filmaren zerrenda osatzen dute. David Serranok zuzendu du maisulantzat jotzen den Martin MacDonaghen pieza liluragarri eta aztoragarria, eta urriaren 2an ikusi ahal izango dugu. Nao d 'Amores gure publikoaren konpainia gogokoenetako baten eskutik iritsiko da hilaren 16an hurrengo proposamena.

Ana Zamoraren zuzendaritzapean, Nise, la tragedia de Inés de Castro eskainiko du. Boterearen erabilerari buruzko gogoeta bat, Pedro de Portugal jaunaren maitalearen elezahar ezagunak kontatzen duena.

Barakaldo Antzokiak bat egin du Fernando Fernan Gomezi bere jaiotzaren mendeurrenean egiten ari zaizkion omenaldiekin, El viaje a ninguna parte urriaren 23an filma taularatuz. Ramon Bareak zuzentzen eta antzezten du, euskal aktore talde handi baten gidaritzapean, komiko lanbideari buruzko istorio hau.

Urriaren 30ean, Axut! Konpainia eta Amua bere azken proiektua iritsiko dira. Azaroan, Zentro Dramatiko Nazionala hartuko dute La Panaderarekin.

Horie ondoren, hilaren 27an, Patxo Telleria eta Mikel Martinez, Ez dok ero filmarekin: road movie original bat, On Kixote eta Sancho Panza euskaldunekin. Eta, abenduaren 11n,berriz,Preludio. Leon de Vega piano-jotzailearen istorioa, Daniel Ortiz aktoreak perfekzioaren bilaketari buruzko antzerki-bakarrizketa zoragarri batean berrikusten duen pertsonaia bikain eta kontraesankorra.

2022ko urtarrilaren 8an estreinatuko da antzezlana, Yllanaren Trash!. Perkusioa, mugimendua eta konpainiak berezkoa duen hitzik gabeko umorea nahasten dituen birziklatzeari buruzko ikuskizuna.

Hilaren 15ean La Zaranda konpainia mitikoak La batalla de los ausentes bere azken lana aurkeztuko du. Txikienek ere antzerkia ikusteko aukera izango dute. Urtarrilaren 23an, Gorakada taldeak Zuhaitzak landatzen zituen gizona ekarriko digu, gizon eta emakumeek naturarekin duten ulermenari buruzko kantu bat. Sandra Fernandez Agirre barakaldarra eta Fran Lasuen ditu protagonista, eta zati musikal garrantzitsua du. Ados Teatroak eta bizitzaz gozatzeko tentaldian erortzeko gonbita egiten duen Kopaz Kopa euskarazko ikuskizunak emango diote amaiera antzerki atalari.

Barakaldo Antzokiak ere zirkuaren aldeko apustua egin du agertokian, Baccalla Compagniako suitzarrek dakarkiguna bezalako ikuskizunekin. "2 clown zoragarri hauek bisitatzen gaituzten bigarren aldia da. Urriaren 10ean "Oh Oh" ekarriko dute. Umorea, akrobaziak eta musika poesiaz beteriko pailazoen ikuskizuna", aurreratu du Lopez Asensiok. Azaroaren 14an Burbuja Doble-ren txanda izango da, 3 urtetik aurrerako ikusleentzako komedia. Ikuskizunarekin batera, tailer bat eskainiko du konpainiak.

Hurrengo zirku-proposamena, Suspensión izenekoa, azaroaren 20an iritsiko da, eta helduei zuzenduta dago; malabare eta laban-jaurtiketa artean, maskulinotasunari buruz hitz egiten du. Azken ikuskizuna Gabonetan izango da, abenduaren 26an, eta Totell Poltrona pailazo ezagunaren eskutik familia osoarentzako zirku klasikoaren proposamena izango da: XX. mendeko pailazo handiei omenaldia.