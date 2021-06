Trapagaran activa su bono hostelero

Desde mañana, día 25, hasta el 18 de julio o hasta fin de existencias se podrán adquirir alguno de los 3.000 bonos Cuida de Trapagaran destinados a relanzar el sector hostelero y de restauración del municipio minero. En esta iniciativa pionera a la que se han apuntado 20 establecimientos tanto de la zona baja como alta de la localidad, cada bono tendrá un valor para su consumo en los establecimientos de 5 euros, pero su coste de adquisición para la clientela será de 2,5 euros. El Ayuntamiento, por tanto, paga la mitad de la ronda.

"Este coste de adquisición deberá ser pagado por los clientes en el momento de su uso en el establecimiento", explicaron desde la asociación de Comerciantes, Hosteleros y de Servicios, Baturik, quienes desatacaron que habrá que ser mayor de edad para adquirir los tiques. Los bonos no podrán salir del establecimiento, se consumirán en el momento de su adquisición y no se podrán adquirir más de dos por persona con cada consumición y establecimiento de hostelería. Los bonos hosteleros no son fraccionables.