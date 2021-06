Veinte bares jarrilleros organizan la Ruta de la Gilda

Salir hoy y mañana a potear por Portugalete puede ser una experiencia diferente y más satisfactoria si cabe ya que la asociación Portu Bares está llevando a cabo durante los fines de semana de este mes de junio la Ruta de la Gilda, una iniciativa en la que toman parte una veintena de locales hosteleros de la noble villa. Esta acción se lleva a cabo los sábados y domingos en horario de 12.30 a 15.30 horas y tiene como grandes protagonistas al vermú y las gildas. En concreto, dentro de los horarios de esta iniciativa se ofrecerá un vermú preparado y una gilda a 3,5 euros con el objetivo de dinamizar el sector hostelero de la noble villa en estos tiempos tan delicados. "Con esta acción intentamos ofrecer algo diferente a la gente, animarles ahora que tenemos una mayor seguridad con la ampliación de horarios en hostelería", explica Iván Villar, vicepresidente de la asociación Portu Bares.

Esta Ruta de la Gilda no es un proyecto que haya surgido este año. Ni mucho menos. En la asociación Portu Bares ya tenían previsto realizar esta acción el pasado año, pero la pandemia lo impidió, ahora, con la reducción paulatina de las restricciones y como pistoletazo de salida al verano, han decidido dar el paso y poner en marcha esta acción que une dos elementos tradicionales de la hostelería como son el vermú y la gilda. Los locales que participan en esta iniciativa no están ubicados únicamente en el centro de la noble villa, sino que también en los barrios se podrá disfrutar de esta acción. "Queremos llevar nuestras actividades a todo Portugalete, no sólo al centro y ese es uno de los objetivos de esta Ruta de la Gilda", explica Villar.

Impulso al sector

Con esta medida, desde la asociación Portu Bares, agrupación creada hace cerca de un año, se busca dar un impulso al sector de la hostelería y la restauración de Portugalete, gremio que ha sufrido mucho debido a las restricciones que ha tenido y aún tiene debido a las medidas sanitarias para poner freno a la pandemia. "De momento, la Ruta de la Gilda ha tenido una buena aceptación. Lo que queremos es hacer cosas, llevar a cabo iniciativas para que la gente venga a nuestros locales y consuma", destaca el vicepresidente de Portu Bares. Este mes de junio está marcando en el sector de la hostelería y la restauración un punto de inflexión respecto a lo vivido a lo largo del último año a causa de la pandemia. Por un lado, se han levantado un buen número de restricciones y, por el otro, la ciudadanía va ganando en confianza, lo que está haciendo que el consumo crezca. "La ampliación de horarios nos da un poco más de cancha en aspectos tan importantes como poder ofrecer cenas", destaca Villar. Él, como otros 19 responsables de establecimientos hosteleros pertenecientes a la asociación Portu Bares ofrecerá hoy a la ciudadanía la oportunidad de tomar un vermú y comer un gilda por 3,5 euros. Un trago y un pintxo que servirán no solo para refrescar y alimentar a los consumidores, sino que también para mejorar la recaudación de los bares.

en corto

Fines de semana de junio. La Ruta de la Gilda se desarrollará a lo largo de los fines de semana que restan de este mes de junio en una veintena de locales de Portugalete. Los establecimientos no solo están ubicados en el centro de la villa, sino que también participan bares de zonas periféricas..

Vermú y gilda, 3,5 euros. La acción, que se llevará a cabo sábados y domingos de 12.30 a 15.30 horas, ofrece a los clientes un vermú preparado y una gilda a un precio de 3,5 euros.