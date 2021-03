El jarrillero Iñigo Gómez muestra a través de YouTube su cambio físico en seis meses

La pandemia ha hecho que la ciudadanía tenga más tiempo para pensar y para replantearse cosas. El jarrillero Iñigo Gómez vio necesario mejorar su salud y volvió a engancharse al deporte. Quizá, lo más lógico visto su pasado de futbolista era haber descolgado las botas y volver a jugar, pero este portugalujo de 28 años optó por el crossfit. Además, ha querido mostrar a todo el mundo su trabajo y su cambio físico durante seis meses, el medio año que separan los días 10 de noviembre y el próximo 10 de mayo a través de los vídeos que cuelga en su canal de YouTube. "Empecé a investigar sobre el crossfit y me atrajo la idea de empezar a practicarlo. Quería mejorar mi salud y, a la vez, también quería hacer material audiovisual por lo que opté por grabar mis sesiones de trabajo para luego editar vídeos mostrando el progreso en estos seis meses", explica Gómez.

De esta manera, este creador de contenidos y periodista –se le ha podido leer en Diario Noticias de Álava– unió el reto de mejorar su salud y su pasión por el mundo audiovisual. En total, publicará seis vídeos mostrando su proceso, de los que tres ya están disponibles en su canal de YouTube. "El último de estos vídeos lo publicaré el 11 de mayo, pero seguiré con el canal de YouTube porque tengo proyectos en mente ligados al crossfit para seguir generando contenido", reconoce Gómez.

Aquel 10 de noviembre en el que empezó su reto, este joven que mide 1,72 metros pesaba 92 kilos, unos cuantos más de los que pesa ahora. "Tengo que reconocer que el primer día me daba miedo, pero la experiencia está siendo muy positiva. Me divierto con lo que hago y, además, el hecho de tener el canal de YouTube y grabar mis progresos es una motivación más en esos días duros de agujetas, que los hay", apunta Iñigo, quien reconoce que "el crossfit ha llegado a mi vida para quedarse en ella". Aquellos primeros días, también fueron extraños para quienes acuden a Anthill Crossfit, el centro ubicado en Barakaldo en el que Iñigo realiza sus entrenamientos. "Al principio, la gente me miraba raro, se extrañaba al verme con el trípode y la cámara y poniendo a grabar mis entrenamientos. Solo sabían mis entrenadores lo del proyecto", comenta.

Tras realizar sus entrenamientos –empezó a hacer dos sesiones a la semana y, ahora mismo, hace entre cuatro y cinco entrenamientos semanales– llega el momento de pensar el guion y editar los vídeos para contar sus progresos de forma ordenada. "Hago todo el proceso de creación de los vídeos y es algo que me encanta", asegura. Además, el hecho de poder verse en los vídeos le permite, por un lado, corregir movimientos y, por el otro, ser consciente de los progresos que va obteniendo.



"Ahora veo vídeos del principio y me choca muchísimo los malos gestos técnicos que tenía. Lo más difícil del crossfit es aprender las técnicas de cada ejercicio, coger la rutina, la mecánica necesaria para hacer bien los ejercicios", reconoce este jarrillero que en el primer mes de entrenamientos bajó seis kilos. Serían los primeros de unos cuantos más, pero para Iñigo el aspecto de bajar peso es muy secundario. "Sí he bajado peso, pero eso es para mí algo secundario. Lo importante es que mi salud está mejorando cada día, que cada vez me siento mejor y a raíz de esos cambios también llegan otros como el hecho de bajar peso. Quizá, más adelante, gane peso fruto del entrenamiento, de tener más músculo. Lo que quiero decir es que el peso es secundario, lo importante es sentirse bien y trabajar cada día, tener esa rutina ya interiorizada", afirma Iñigo, quien señala que su canal de YouTube "ha tenido una buena acogida. El primer vídeo lo vieron más de mil personas".

Crear comunidad

Cuando uno se inicia en una nueva práctica deportiva, se asoma a un mundo totalmente desconocido y comienza un camino en el que puede haber muchas sorpresas. Con su llegada al mundo del crossfit, Iñigo ha descubierto una práctica que "crea comunidad, haces equipo. Es un deporte que tiene un seguimiento real y constante por parte de los entrenadores y, además, no paras de mejorar. Cada uno avanza a su ritmo, pero se progresa porque haces ejercicios muy diversos y adaptados a tu ritmo", indica Iñigo.

Por su parte, YouTube es, cada vez, una plataforma más importante, una herramienta que, quizá, con la pandemia ha dado un nuevo estirón en su uso entre la ciudadanía. "El consumo de contenidos en YouTube está creciendo mucho, sobre todo, a causa de la pandemia. Ha habido gente que ha descubierto muchas cosas que le interesan en estos últimos meses", dice el portugalujo. Ahora, le queda mes y medio para culminar su reto de mejorar su forma física y su salud, un reto que solo supone el comienzo de una forma de vida más sana. "Tengo claro que seguiré entrenando, quizá dentro de un tiempo baje la intensidad, quién sabe, pero seguiré entrenando y generando contenidos", concluye el creador de contenidos jarrillero.

