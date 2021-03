Barakaldo busca dónde vivían las 12 víctimas del holocausto locales para homenajearlas

La memoria tiene que ser un eje fundamental para cualquier sociedad que quiera avanzar y no repetir los errores del pasado. Barakaldo aspira en un futuro a poder rendir homenaje a los barakaldarras que fueron víctima del holocausto con la colocación de unos adoquines llamados stolspelsteiners que servirán para mantener viva la memoria de aquellas personas del municipio que fueron víctimas de este triste episodio histórico. En principio, el planteamiento era colocar estos elementos en el paseo de Los Fueros, donde se crearía una ruta para dar a conocer las historias de estas doce personas pero, finalmente, el emplazamiento de estas obras será en las direcciones en las que residía cada víctima. Esta decisión ha sido tomada por el artista alemán encargado de hacer estos adoquines, quien ha preferido su colocación en las direcciones de residencia de las víctimas en vez de crear una ruta en Los Fueros.

De este modo, siguiendo el deseo del artista, el Ayuntamiento de Barakaldo ha comenzado a investigar las direcciones en las que vivían estas doce personas que fueron víctimas del holocausto. Sin duda alguna, este nuevo planteamiento para la colocación de los stolpersteiners supondrá un retraso en la colocación de estos adoquines, ya que conlleva una labor de investigación más profunda. Desde la institución local barakaldarra ya se han dado los primeros pasos en la investigación y los resultados son fructíferos, ya que se ha localizado la dirección de ocho de los represaliados. "Se trata de un trabajo muy complicado ya que apenas existe información y muchas de las viviendas originales ya no existen", explicó Gorka Zubiaurre, edil de Alcaldía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Barakaldo. Con dos tercios de la información necesaria ya obtenida, desde el Consistorio siguen trabajando en la obtención de la dirección de las cuatro personas de las que, hasta la fecha, aún se desconoce ese dato. Si esas labores de investigación en torno a estas cuatro personas no diesen sus frutos, se optaría por colocar esos cuatro monumentos en el paseo de Los Fueros, tal y como inicialmente estaba previsto. "En los casos en los que no podamos encontrar las direcciones, se colocarán los adoquines en el Paseo de Los Fueros", anunció Zubiaurre.

Este cambio de parecer en lo que a los lugares de colocación de los adoquines respecta, no es, ni mucho menos, el único motivo que está retrasando la colocación de estos stolpersteiners. La otra circunstancia que está dilatando este proceso es la pandemia, ya que, a causa del coronavirus, los adoquines aún no han llegado a la localidad fabril. Y es que la pandemia ha influido de lleno en este proyecto que fue propuesto por el colegio Alazne y que fue aprobado por el pleno municipal barakaldarra en enero del pasado año.

Primer municipio vasco



Pese a las dificultades que ha dibujado la pandemia en la ejecución de este proyecto, la iniciativa ha ido dando pequeños pasos adelante. Así, de las seis víctimas de las que había constancia en el momento en que comenzó la investigación, se ha pasado a las doce de las que, hoy día, y gracias también a las aportaciones de la ciudadanía, hay constancia. Con todo, Barakaldo se ha convertido en el primer municipio de Euskadi en llevar a cabo este reconocimiento a aquellas personas de la localidad que sufrieron en sus propias carnes la represión del nazismo. Una sinrazón que les llevó a ser arrestados, enviados a campos de concentración y que, en algún caso, acabaron de la forma más cruel e injusta posible, siendo asesinados. Ahora, Barakaldo está dando el penúltimo paso para hacer realidad este reconocimiento que es mucho más que un homenaje, es un recordatorio de lo que jamás debe volver a ocurrir.

