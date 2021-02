Santurtzi implanta un servicio de acompañamiento para mayores que viven solos

Santurtzi – Cada vez son más las personas mayores que viven solas y eso, en algunos casos, puede producir soledad y aislamiento social. Por ello, el Ayuntamiento de Santurtzi ha puesto en marcha un servicio de acompañamiento para personas mayores de 80 años que viven solas. La iniciativa, en marcada en el Plan de Empleo de la localidad marinera, sirve para dar trabajo a siete personas desempleadas del municipio y, actualmente, el servicio acompaña a una veintena de personas mayores del municipio. "Este servicio cumple un doble objetivo. Por un lado, pretende apoyar la integración y participación social de las personas mayores que viven solas, ayudándoles a mantener hábitos de autocuidado y de contacto con la comunidad y, por el otro, se generan empleos para personas de la localidad que están en situación de desempleo", señaló Aintzane Urkijo, alcaldesa de Santurtzi.

Esta experiencia piloto durará, en principio, hasta el próximo mes de junio, cuando finalice el actual Plan de Empleo santurtziarra. A diferencia de otros servicios como, por ejemplo, el de Ayuda Domiciliaria, este recurso no se centra en la realización de tareas para facilitar la vida de los mayores, sino que su función es la de acompañar. Salir a dar un paseo, estar en el parque... De alguna manera, los operarios de este servicio son la conexión, el nexo entre la sociedad y los usuarios. Con ello, se busca motivar a los mayores para que salgan a la calle, socialicen y dejen así de lado el aislamiento social que puede ocasionar – más si cabe en estos tiempos de pandemia– el hecho de vivir en soledad.

Los primeros 20 integrantes de este servicio que se encuentra en una fase piloto han sido detectados por los diversos servicios sociales de la localidad marinera. Una vez detectado el caso de aislamiento y de soledad de cada mayor, desde los servicios sociales de base santurtziarras se plantea la opción de poder ofrecer este servicio a la persona mayor en cuestión. "En la medida de que las trabajadoras van viendo que una persona pueda necesitar este servicio, se actúa, por lo que el número todavía puede ampliarse para dar cobertura a más personas mayores que viven solas y pueden necesitarlo", indicó la alcaldesa de Santurtzi.

Un problema creciente El envejecimiento de la población y el modelo de sociedad actual hacen que, cada vez, sea más frecuente que haya personas mayores que viven solas. Esto genera riesgos como que las personas mayores puedan aislarse de la sociedad y esa desaparición de la interacción con los demás también puede hacer mella tanto en la salud física como mental. "En muchos casos, viven solas en el final de sus días y esta situación de aislamiento repercute no sólo en el estilo de vida, sino también en el bienestar psicológico y físico, desembocando en problemas de?salud y en mayor riesgo de enfermar", señaló Itziar Carrocera, edil de Acción Social del Consistorio santurtziarra. Ante esta nueva realidad, desde los servicios sociales municipales se ha apostado por modificar y adaptar sus programas y actuaciones para tratar de dar respuesta a este fenómeno y que los santurtziarras mayores que vivan solos no se aíslen y continúen con sus rutinas y sus interacciones sociales. La soledad no deseada es un problema en aumento en nuestra sociedad y como institución también hemos venido amoldando los diferentes servicios a las demandas que surgen en este sentido", concluyó Carrocera.

en corto

Experiencia piloto. El servicio de acompañamiento para mayores que viven solos comenzó en enero y es una experiencia piloto que durará hasta junio.

20 usuarios. Por el momento, una veintena de santurtziarras reciben este servicio.