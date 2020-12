Buscan hogar 'in extremis' a tres gatos de Mamariga

Hay tres gatos en Santurtzi que buscan una oportunidad de vivir, tres mininos que se encuentran, actualmente, en un solar de Mamariga, donde han vivido desde que nacieron pero que se puede convertir en su tumba ante la llegada de las excavadoras que adecuarán el espacio para construir viviendas. "Estamos desesperadas, en cuanto empiecen los derribos y entren las máquinas, los gatos correrán a refugiarse donde ellos conocen y se les caerán los escombros encima. No es la primera vez que lo vemos. La gente piensa que huyen y encuentran acomodo en otro sitio pero no es así. Estos gatos nunca han salido de donde están y raro sería que sobrevivieran a las obras en el solar. Necesitamos ayuda. Ya solo quedan tres. Pero hay que sacarlos porque en cualquier momento empieza la construcción de las viviendas", avisa Anyuska Sánchez, vecina de Santurtzi que ayuda a las colonias felinas del municipio y aboga y colabora con el método CES de captura, esterilización y suelta en la localidad marinera.

Estos tres mininos son los únicos que quedan en esta colonia de gatos ubicada en Mamariga. Y es que eran una docena los animales los que residían en el solar. Tres de aquellos gatos desaparecieron cuando empezaron unas tareas de desbroce y otros seis fueron recogidos por Anyuska. Tres de ellos fueron trasladados al refugio de la asociación animalista Gatuneando. Concretamente, fueron una gata junto a sus cuatro crías de menos de un mes (de las que no se tenía constancia), una gata anciana y un gato que estaba muy débil. Otros dos han acabado en un hogar particular de un vecino de Cantabria, mientras que otro, Badou, ha encontrado acomodo en otro hogar, esta vez en Burgos.

Refugio saturado

La cuestión por la que los tres gatos que aún no han hallado un hogar y siguen en el solar de Mamariga, es que aún no ha salido nadie que quiera adoptarles. Las instalaciones del refugio de Gatuneando están sobrepasadas por el número de animales que están cuidando a la espera de que hallen una segunda oportunidad. De hecho, Gatuneando hizo una excepción con la gata hembra, los cuatro cachorros, la anciana y el gato enfermo hallados en la colonia de Mamariga al encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Todos los gastos están siendo pagados por personas voluntarias, ya que no reciben dinero de las instituciones –se les puede seguir en Facebook o Twitter @gatuneandobizkaia–. Por todo ello, la situación en la que se encuentran los tres mininos es muy delicada, más si cabe teniendo en cuenta que las obras que se están llevando a cabo en el solar siguen avanzando a buen ritmo.

De esta manera, quienes quieran adoptar a alguno de estos tres gatos deberán enviar un mensaje de Whatsapp o llamar al número de teléfono 670 23 51 38, donde les informarán de los pasos a dar para dar una oportunidad a estos tres mininos en peligro. "Ojalá les salga un hogar, si puede ser con terreno mejor, para que puedan aclimatarse. Y que se siga esterilizando a los gatos por parte de las instituciones para que no pasen estas cosas", pide Ana.