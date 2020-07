Alertan de falsos agentes inmobiliarios en Barakaldo que van por las viviendas

El concejal de Ciudadana y Protección Civil del Ayuntamiento de Barakaldo, Ángel Madrazo, ha alertado de la presencia en la localidad vizcaina de personas que se hacen pasar por agentes inmobiliarios para recabar información sobre la situación de las viviendas "quizás con fines delictivos como el robo de pertenencias o la ocupación".

Según ha explicado, durante estos días se han recibido avisos en la Policía Local alertando sobre la presencia en diversos inmuebles del municipio de personas que se identificaban como comerciales inmobiliarios y cuestionaban sobre el interés de los propietarios por vender o alquilar sus viviendas.

Desde la Policía Local se ha contactado con el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Bizkaia con el fin de conocer si existía alguna inmobiliaria registrada con el nombre facilitado por los vecinos afectados.



Desde el propio colegio, si bien han informado de que no es preceptivo colegiarse, han precisado no les constaba registrada la inmobiliaria en cuestión y en las búsquedas realizadas a través de la red no se ha constatado la existencia de la inmobiliaria.

Ángel Madrazo ha recordado que, desde el área municipal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, se alertó hace unas semanas de que "este periodo vacacional puede ser aprovechado por ciertos individuos" para acceder a viviendas bien para el robo de pertenencias o bien para su ocupación.

"Volvemos a recordar la importancia de seguir los consejos relativos al cierre correcto de puertas y ventanas y la importancia de dejar llaves del inmueble a un familiar o allegado para que periódicamente revise la vivienda y retire la correspondencia de forma que no se perciba que la vivienda esta desocupada", ha apuntado.

TARJETA IDENTIFICATIVA

Por otro lado, siguiendo las indicaciones ha facilitado el propio Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Bizkaia, Madrazo ha aconsejado que, "en el caso de que se presenten en la vivienda personas que se identifiquen como comerciales inmobiliarios, se debe pedir a las mismas que se identifiquen con una tarjeta en la que, además de los datos de la persona en cuestión, figure la dirección física donde esté ubicada la inmobiliaria".

En caso de que no presenten esta tarjeta o que respondan "de manera esquiva" cuando se les solicite, ha instado a