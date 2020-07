"Las tiendas de Güeñes no saben qué hacer con el género"

Güeñes – "Desconocemos lo que va a suceder en otoño, si es que en verano nos han dejado un poco sueltos y luego volveremos para atrás o no€ Las tiendas también me comentaban que no saben qué hacer con los pedidos y además hay un montón de cosas que no han llegado a sacar", explica la presidenta de la agrupación, Covadonga Mendieta, quien agradece en lo peor del confinamiento. Las circunstancias actuales configuran una atípica temporada de rebajas sin feria al uso, sino que cada establecimiento ha sacado el género a la calle y con dos tiendas de ropa que han bajado la persiana.

Actualmente integran la asociación "64 establecimientos, distribuidos entre los núcleos urbanos de Sodupe, Güeñes, y Zaramillo, donde hay uno, mientras La Quadra no tiene". Abundan sobre todo "fruterías y peluquerías, panaderías". Desde que se decretó el cierre para evitar los contagios de covid-19 todos ellos han sobrellevado la cuarentena "muy mal, con incertidumbre y nervios porque ignorábamos cómo iba a repercutir y cuánto se prolongaría en el tiempo".

Cuando por fin pudieron reencontrares con la clientela "nos alegramos por la relación tan próxima que nos une". Peluquerías y centros de estética "estaban a tope desde que retomaron la actividad, incorporando la cita previa y medidas de seguridad. Los bares capearon peor el temporal. "Al reducir el aforo al 30% varios no abrieron porque "igual alguno disponía de cuatro mesas y con una disponible no le resultaba rentable". Los demás "poco a poco hemos ido regresando también con reservas previas". Pero "está muy parado, las tiendas de ropa y complementos lo están notando y de hecho dos ya están en liquidación; muchos no van a marchar de vacaciones, así que se arreglan con lo que tienen de otras temporadas".

Ayuda municipal Dentro de las incógnitas que se abren "contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Güeñes". "Hay un enlace directo. En cuanto les llamamos para consultar cualquier duda enseguida nos asesoran y nos resuelven las preguntas, por lo que estamos muy agradecidos por ese lado". Asimismo, "las líneas de ayuda que se han sacado han supuesto un balón de oxígeno para muchas personas".

En cuanto a las medidas de prevención e higiene para evitar más positivos, hasta la obligatoriedad de las mascarillas que entró en vigor ayer, en Güeñes "las utilizaban dentro de los establecimientos y por la calle, diría que aproximadamente al 50%".

A mediados de junio saltaron las alarmas en el municipio después de que diera positivo por coronavirus un joven usuario de una lonja del núcleo urbano de Sodupe. La treintena de pruebas realizadas a sus contactos arrojaron resultado negativo, según notificó Osakidetza, descartando que se hubiera generado un foco.

"Se escuchó de todo y al final menos mal que no fue para tanto. Aun así, debemos andar con cuidado porque solo pensar que podamos volver al encierro como en marzo da miedo€ Venimos de una situación en la que no todo el mundo podría soportarlo", recuerda la presidenta de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros.