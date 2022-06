Grupos vascos se unen a Rod Taylor y Heartical en el regreso de Txapel Reggae a Armintza

Armintza volverá a ser el punto de encuentro de los amantes de la música de raíz jamaicana el próximo 16 de julio con motivo de una nueva edición de Txapel Reggae. El puerto pesquero de Lemoiz, fiel a su cita, volverá a albergar un festival de música que se remonta tres décadas en el tiempo, concretamente, a 1990 cuando se celebró su primera edición. Un festival, organizado por la comisión de fiestas de Armintza, que busca fomentar la armonía y una relación sostenible con el entorno y sus habitantes, y cuyo cartel de este año apuesta por el reggae vasco con bandas de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa e Iparralde. Además, la organización ha querido mantener en el cartel a dos bandas como Akatz y Potato, que iban a estar presentes en el trigésimo aniversario del festival y que no pudo celebrarse por la pandemia.

Por el escenario de Armintza también pasarán artistas del panorama internacional, como el jamaicano Rod Taylor junto al francés Heartical. El programa se completa con el Dub Stage con cuatro propuestas vascas de Sound System, rap y otras actividades, todo ello con entrada gratuita. Dará comienzo a las 12.00 horas con el pasacalles de Batukale Samba y continuará en el Dub Stage, donde las sesiones empiezan a las 16.00 horas. Los conciertos arrancarán a las 22.00 horas en el BioBizz Portua Stage.

Bandas

En cuanto a los artistas internacionales, Rod Taylor, cantante de voz cristalina, nació en Jamaica en 1957. Empezó cantando en sound system, lo que le dio una rápida notoriedad en la isla. Se sucedieron entonces combinaciones con Dillinger, Barry Brown, Sugar Minott, Prince Far I, Earl 16, Linval Thompson... Decidió exiliarse de Jamaica en 1980 y actualmente su trabajo artístico se divide entre Jamaica, Inglaterra y Francia. En 2020, lanzó el single I've Been there before producido por Basque Dub Foundation y Heartical Sound&Label, colectivo con raíz en Francia y viejos conocidos de Txapel Reggae que acompañará a Rod Taylor en Armintza.









Por otro lado, la big-band de Bilbao Akatz lleva casi treinta años de andadura. Xiberoots llegan desde Zuberoa y tiene su origen en la idea de crear una banda de reggae y ritmos caribeños con el fin principal de difundir el euskera y darle aire para llegar a gente joven que está siendo seducida por la globalización y que está abandonando sus raíces. The Titanians es una banda de roots reggae de Iruñea que nació hace más de diez años. Asimismo, George Palmer&Well Charge Band es la unión de dos proyectos de música reggae surgidos en Donostia. George Palmer, cantante internacional de reggae une sus fuerzas con músicos de Tacumah Reggae Band. Luego los gasteiztarras Potato fueron pioneros en la escena reggae estatal. Además, el escenario Dub Stage acogerá cuatro sound systems procedentes de Hegoalde: los vizcainos Bomb Bass Hifi, desde Gipuzkoa llega Selektah Stepi eta Lagunak, como representantes de la escena alavesa estará Turning Point Sound y desde Nafarroa Errege Sound.

En Breve

Lugar. 16 julio, Armintza.

Escenario principal. Por el Biobizz Portua Stage, a las 22.00 horas, pasarán Rod taylor&Heartical; Akatz Xiberoots, The Titanians, George Palmer&Well Charge Band, Potato Ska Reggae Banda.

Escenario secundario. Por el Dub Stage, a las 16.00h., pasarán Bomb Bass Hifi Sound, Stepi Selektah eta Lagunak, Errege Sound System y Turning Point Sound System.

Kalejira. Con Batukale Samba a las 12.00 horas.

Leitmotiv. El Txapel Reggae aúna artistas de Euskal Herria y una pincelada internacional. El lema 'Paz, amor y unión' es leitmotiv del festival.