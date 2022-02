Barrika promueve el compostaje de restos vegetales

El Ayuntamiento de Barrika ha recibido una subvención de desarrollo sostenible del Gobierno vasco del año 2011 que consiste en una concesión de 30.000 euros para el proyecto Inaus-gune, que se engloba dentro de la Línea de Economía Circular. Hasta la fecha, gracias al servicio de recogida de restos vegetales, impulsado por el Consistorio, se ha reducido la cantidad de residuos que en lugar de ir a valorización energética, han ido a compostar, devolviendo la materia vegetal al ciclo natural en forma de compost.

Este proyecto es fruto de la experiencia que el Ayuntamiento de Barrika ha acumulado en los últimos años, desde que en 2009 implantó por primera vez la recogida selectiva de los restos vegetales provenientes de las podas y trabajos de jardinería de los domicilios barrikoztarras.

Al respecto, el alcalde del municipio, Roberto Muñoz, explica que "se trata de un programa pionero de economía circular que desde el Consistorio hemos puesto en marcha y con el que pretendemos servir de ejemplo como buena práctica medioambiental".

Cabe recordar que la implantación de zonas cerradas de depósito con control de acceso que acaba de implantar el consistorio en Zabaletxe, en Abaroa, en Artepeta y Garramune, es una nueva medida que mejorará sustancialmente la recogida separada de los residuos vegetales.

Sobre esta línea, los contenedores llamados inaus-gunes se han situado en una zona vallada, con apertura electrónica y con vídeo vigilancia 24 horas a la que los vecinos y vecinas acceden a ellos a través de una tarjeta de apertura que es la misma que se utiliza para la apertura de los contenedores de resto y orgánico. Para llevar a cabo esta acción, el consistorio ha invertido alrededor de 57.000 euros.

Por su parte, Muñoz sostiene que "la instalación de dichos contenedores de forma fija, se ha llevado a cabo para evitar el mal uso en la retirada de este tipo de residuos pudiendo proceder a su correcta extracción y almacenaje a partir de su recogida".

En estos contenedores está prohibido depositar restos vegetales no compostables e impropios, siendo los más comunes las ramas de palmeras, cañas (bambú, etc.), resinosos como por ejemplo cipreses o pináceas, cualquier otro residuo vegetal no compostable o impropio como tiestos, macetas, escombros, envases, plásticos, embalajes... Con esta acción, el Consistorio busca que se mejore la limpieza de la zonas y sobre todo, el buen uso de estos puntos fijos, además de que sea para un uso exclusivo de los y las barrikoztarras.

RED VERDE



Asimismo, Barrika a través de la Mancomunidad de Uribe Kosta, se ha sumado a la iniciativa Sare Berdeak para activar redes verdes e involucrar a la ciudadanía en la mejora del entorno de la comarca. En concreto, Sare Berdeak es una red de personas, asociaciones, entidades e instituciones que organizamos actividades eficaces para conseguir cambios sustanciales en la sostenibilidad de las comunidades. De esta manera, mediante la unión de los vecinos se busca mejorar el entorno.