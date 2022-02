Barrika instala cuatro contenedores para restos de poda y jardinería

Barrika quiere mejorar la limpieza y combatir el mal uso de la retirada de restos de poda y jardinería. Para ello, el Ayuntamiento ha instalado cuatro contenedores con la intención de que se haga un uso efectivo de los mismos evitando dejar desechos fuera. Para llevar a cabo esta acción, el Consistorio ha invertido cerca de 57.000 euros.

Estos contenedores, denominados inaus-gunes, se han situado en una zona vallada, con apertura electrónica y vídeo vigilancia las 24 horas del día. Para acceder a ellos, los vecinos y vecinas tendrán que hacerlo a través de una tarjeta de apertura que es la misma que se utiliza para la apertura de los contenedores de resto y orgánico.

En este sentido, el alcalde del municipio, Roberto Muñoz, señala que "la instalación de dichos contenedores de forma fija, se ha llevado a cabo para evitar el mal uso en la retirada de este tipo de residuos pudiendo proceder a su correcta extracción y almacenaje a partir de su recogida". "Los contenedores, que ya están en funcionamiento, los hemos situado en cuatro puntos del municipio, en Zabaletxe, en Abaroa, en Artepeta y Garramune", añade.

Cabe recordar que en estos contenedores queda prohibido depositar restos vegetales no compostables e impropios, siendo los más comunes las ramas de palmeras, cañas (bambú, etc.), resinosos como por ejemplo cipreses o pináceas, cualquier otro residuo vegetal no compostable o impropio como tiestos, macetas, escombros, envases, plásticos, embalajes... Con esta acción, el Consistorio busca que se mejore la limpieza de las zonas y sobre todo, el buen uso de estos puntos fijos, además de que sea para un uso exclusivo de los y las barrikoztarras.

Por último, a la hora de depositar los restos, se deberán apilar ordenadamente, evitando obstaculizar la puerta y las zonas de paso. Asimismo, el depósito de los residuos puede realizarse en cualquier horario y su uso es exclusivo para residentes en el municipio.

Inaus-gunes

Zonas. Se han instalado en Zabaletxe, Abaroa, Artepeta y Garramune.

Seguridad. Están situados en una zona vallada, con apertura electrónica y vídeo vigilancia 24 horas.

Uso. Está prohibido depositar restos vegetales no compostables e impropios, siendo los más comunes las ramas de palmeras, cañas (bambú, etc.), resinosos como por ejemplo cipreses o pináceas, cualquier otro residuo vegetal no compostable o impropio como tiestos, macetas, escombros, envases, plásticos o embalajes.