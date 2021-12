Getxo recibe a Pipper, el perro turista con 100.000 'followers'

Pipper ya ha pasado –y posado con esa elegancia que atesora y ese perfil envidiable–, por el Puerto Viejo, Arriluze, el Puente Colgante... Y tiene pendiente ir a Aixerrota, darse una vuelta en el Bote Tours y tomarse algo en algún bar y restaurante de Getxo. Pipper es el perro turista que tiene 100.000 seguidores en redes sociales. Pablo Muñoz es su humano. Él puso en marcha esta iniciativa mediante la que, con la imagen de su mascota, promociona los lugares dog friendly y cuenta qué se puede hacer allí con animales, da consejos para viajar con ellos, divulga las normas de acceso a los espacios públicos, hace hincapié en la necesidad del buen comportamiento de los perretes... Estos días, Getxo recibe con los brazos abiertos –y también las patas– a Pipper y Pablo.

"El turismo con perro es un mercado con tendencias muy al alza, que contempla un perfil de personas viajeras con unas necesidades diferentes. Getxo cuenta con muchas mascotas así como con hoteles, bares, restaurantes y actividades turísticas, y diversas zonas de esparcimiento reguladas en las que las mascotas junto con sus amigos humanos son bienvenidas, siempre respetando las normas de convivencia, como bien nos explica Pipper", comentó ayer la concejala de Turismo, Irantzu Uriarte, que estuvo con el protagonista en el Puente Colgante. La localidad es amiga de los perros y, de hecho, en su web turística tiene un apartado de planes para hacer con ellos. Por ejemplo, propone una ruta por el humedal de Bolue o por la costa: paseo de Las Arenas, de las grandes villas, Ereaga, Puerto Viejo... Por otro lado, Getxo dispone de cinco zonas para que los animales disfruten libremente, entre las 18.00 horas y las 11.00, excepto los catalogados como PPP: muelle de Evaristo de Churruca y la playa de Las Arenas; el arenal de Ereaga y relleno del Puerto Viejo; Arrigunaga; el paseo de La Galea (desde Aixerrota hasta el límite con Sopela) y el camino paralelo al río Gobela y Los Chopos. No obstante, las playas de Las Arenas, Ereaga y Arrigunaga no pueden utilizarse como espacios de esparcimiento en la temporada de verano, desde mayo hasta septiembre. Todo esto lo está comprobando Pipper durante su estancia en la localidad.

También ha podido ir en metro (se permite el acceso a perros de hasta 8 kilos), en tren hasta Portugalete (en Renfe Cercanías pueden viajar todo tipo de perros; uno por persona), cruzar en el Puente y también pasar en el bote y subir a los ascensores panorámicos de Ereaga y del Puerto Viejo. Él y Pablo también han consumido en varios establecimientos getxotarras. "He visto en varios sitios, en Getxo y en otras partes, que los hosteleros no conocen la normativa y piensan que está prohibido que entren los perros al local. Nosotros hemos hecho un estudio y prácticamente todas las legislaciones de las comunidades dejan la libertad al propietario del establecimiento para decidir", explicó Pablo, que es donostiarra. En Getxo, en efecto, no existe prohibición de entrada a los animales domésticos en bares y cafeterías, salvo en caso de que el dueño se niegue expresamente. De todas formas, las oficinas de turismo disponen de información sobre establecimientos dog friendly del municipio y cuentan con la guía Getxo con perro, con todas las rutas, negocios hosteleros, transportes y pistas Guau!

"Integrar a las mascotas educadas en el día a día de las ciudades es una manera de evitar el abandono. En España, hay más de 100.000 abandonos de perros al año. Además, el 25% de los hogares tiene perro y son el 40% los que tienen algún tipo de mascota", señaló Pablo. Desde 2018, él y Pipper han recorrido cerca de 50.000 kilómetros y han visitado los cien principales destinos turísticos del Estado.