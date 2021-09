Acción para las compañías en Umore Azoka

El gran escenario urbano de Umore Azoka se desplegará entre los próximos días 16 y 19 y sobre él pasarán 39 compañías con la intención de asombrar, entretener, fascinar, divertir, emocionar y conquistar al público. La cita de Leioa con las artes de la calle servirá para ver, entre otros, los trabajos de Hortzmuga, Trapu Zaharra, Deabru Beltzak, Hika Teatroa, Ganso&Cía, Zanguango, Zirkozaurre... Hasta 22 agrupaciones vascas revolucionarán el municipio durante cuatro días.

Esta vigésimo primera edición de Umore Azoka brindará teatro, danza, circo contemporáneo, clown, música, magia, danza vertical, títeres y hasta un espectáculo pirotécnico. Por ejemplo, Hortzmuga hará disfrutar con Al final del camino, una comedia emocional, para todos los públicos, plagada de enredos, humor y sentimientos en la que un padre y su hijo se reencuentran en un momento en el que la enfermedad de alzhéimer domina la vida del padre, fugado de una residencia, y la carrera profesional como drag queen define la del hijo. Mientras, Hika Teatroa ofrecerá Tonbola, un espectáculo, en el que partiendo de la idea de que la vida es una tómbola, se cuentan las peripecias que una familia de tomboleros y su cabra hacen para sobrevivir en Europa. Rifan de todo: contratos para trabajar en la recogida de aceitunas, familias para Dinamarca, tostadoras de pan, pateras marca Made in Libia y hasta una tarjeta dorada canjeable por dos invitaciones para participar en Eurovisión. También tocará temas de actualidad el proyecto Legea gu gara/Somos la ley, de Cía Barsanti. Esta historia parte de Sergio y Erramun, dos miembros de la brigada de antidisturbios con un perfil muy diferente el uno del otro. Sergio es culto, de cuerpo atlético y amante de la literatura y la arquitectura. Erramun ha leído muchas revistas de defensa personal pero muy pocos libros hasta el final. Un día llegan a una plaza con el ánimo de desalojarla por un posible botellón ilegal, pero lo que se encuentran es el comienzo de una aventura sin límite...





Deabru Beltzak asombrará también en esta cita. Foto: Deabru Beltzak

Otra de las propuestas teatrales de Umore Azoka es Por hacer un favor/Mesede bat egitearren, de Trapu Zaharra, en la que un candidato sufre un brote de miedo escénico quince días antes de iniciar la campaña política y su partido contacta con un coach para intentar recuperarlo.

Por otro lado, entre las actuaciones circenses, se encuentra Zirkuz, de Malas Compañías Zirko Taldea, que cuenta la historia real de la Compañía Amateur del Club Deportivo, con el objetivo de recuperar un episodio precioso de la historia del circo vasco. Surgida en Bilbao, entre 1931 y 1936, se encargó de llevar la alegría y la ilusión a orfanatos, hospitales y residencias de mayores de todo el país. 90 años después, Malas Compañías se pone en la piel de aquellos artistas con malabarismos, acrobacia, equilibrismo, música en vivo, humor y sorpresas. También alegrará Umore Azoka Zirkozaurre, con Kobr3, que gira y hace girar a los espectadores en torno al cobre. En escena, tres artistas combinan técnicas de malabares, manipulación de objetos, rueda Cyr, bola contact y movimientos acompasados. Es circo contemporáneo en cuidadas coreografías. La otra huella vasca en forma de circo la dejará Kolektivo Konika, con La punta de mi nariz, una actuación que regresa a los orígenes del mundo para reconstruir una memoria común.

Las representaciones de humor a cargo de clowns no podían faltar en estos nuevos compases de la feria leioaztarra. Por ejemplo, Ganso&Cía llevarán al escenario Panoli Kabareta, donde unos artistas leen un libro de autoayuda que les sube mucho la moral. "No pasarán a la historia del circo o el vodevil, pero al menos nos echaremos unas risas", anuncian desde la propia compañía. Por su parte, Maybe a company llegará a Leioa con Tres sure, donde dos payasos tienen la misión de limpiar un teatro.

Este solo es un adelanto de todo lo que aguarda en Umore Azoka, que también contará con la participación de catorce compañías del Estado y tres internacionales, procedentes de Bélgica, Portugal y Ucrania.