Getxo volverá a cocinar 'paellas virtuales'

El concurso internacional de Paellas de Aixerrota 2021 va cocinándose a fuego lento. De momento, la organización, a cargo de Itxas Argia, anunció ayer jueves en su perfil de Facebook que el certamen gastronómico volverá a ser virtual, como el año pasado. El coronavirus se empeña en ser el invitado no deseado en esta fiesta, así que las paellas se prepararán de una manera más íntima entre amigos y familiares. Pronto se desvelarán más detalles de la cita que conjuga arte y arroz, que será ya la número 66.

La imagen de las campas de Aixerrota abarrotadas se torna en imposible este verano también, pero Itxas Argia no quiere dejar a Algorta y a Getxo sin una fecha tan señalada en el calendario, por eso, como en 2020, volverá a cocinar el concurso de forma telemática. Los participantes harán la paella en sus casas, jardines, huertas, txokos, en merenderos, en el monte... y tendrán que enviar una fotografía con el arroz y el pañuelo de este año. Será en el día predilecto de Paellas: el próximo día 25, que esta vez cae en domingo. La edición del pasado año tuvo una gran acogida y se presentaron 72 platos a concurso. Y, de esta manera, decenas de personas, de diversas edades, se implicaron en la edición más digital de esta fiesta que empezó en blanco y negro, allá por 1956. Como Mikel Rico y su cuadrilla Ipurditarrak. "Estamos en una huerta de Berango; otros años quedamos a las ocho u ocho y media y hoy hemos quedado a las doce, porque la organización cambia. Otras veces, nos vamos mudando a otros toldos y este año estamos todos en la mesa; es más familiar", retransmitía entonces. Mientras, Naiara Arteagoitia, de la cuadrilla Paella Batuen Erakundea (PBE), aseguraba: "Llevo 27 años celebrando este día en Aixerrota y me ha dado pena no hacerlo como siempre, aunque en la cuadrilla hemos intentado hacer lo de otros años. Hemos quedado a las nueve y media para desayunar, nos hemos venido al huerto de Sopela, hemos organizado y decorado todo y hemos almorzado. Después, nos hemos puesto con la paella, pero lo importante es pasar el día juntos, porque durante el confinamiento no nos hemos visto y este también es un día para estar en familia".

La edición de 2020 sirvió para apoyar al comercio, ya que se repartieron bonos entre los ganadores para gastar en los establecimientos locales. La organización contará en breve cómo será el concurso de este año.