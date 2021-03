La igualdad viaja en metro en Sopela gracias a 14 vecinas

Catorce mujeres de diferentes edades y ámbitos de Sopela se han puesto delante de la cámara de la fotógrafa sopeloztarra Sara de Diego para reivindicar la igualdad como derecho en una campaña audiovisual denominada Se trata simplemente de un derecho, igualdad, impulsada por el Ayuntamiento de Sopela con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En esta representación del colectivo femenino del municipio se integran mujeres de asociaciones culturales, deportivas, empresariales, emprendedoras como, por ejemplo, Ugeraga, Itzartu, Club de Natación Sopela, Zirrimarra, el coro Lagun Artea, Asociación de comerciantes y hostelería de Sopela y la periodista de EiTB June Ansoleaga.

Por una parte, los retratos de las 14 mujeres protagonistas se puede ver ya en las estaciones de Metro Bilbao de Sopela y Larrabasterra y en las marquesinas de Bizkaibus.





Teresa Fernández y Josu Landaluze, en la estación de Larrabasterra. Foto: Carlos Zárate

Al mismo tiempo, la campaña cuenta también con una pieza audiovisual. Se trata del vídeo editado por la realizadora sopeloztarra Beatriz Nieto Miradas de Igualdad. Este trabajo, que se difundirá a través de las redes sociales y página web del Ayuntamiento, recoge diferentes puntos de vista de doce de las mujeres participantes en la iniciativa, que desde su experiencia y sus diferentes realidades muestran en primera persona de su visión para lograr una igualdad plena en nuestra sociedad. Una esas experiencias ciudadanas la aporta Mireia, que regenta una joyería en Sopela, y que destaca que el comercio local está compuesto "por más mujeres que hombres".

"No es que los hombres no sean emprendedores, es que las mujeres somos más valientes", afirma. Asimismo, Irantzu, dueña de una tienda de pintura, reflexiona sobre las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar. "Mis hijos se han pasado tardes enteras conmigo en la tienda", sostiene. Un aspecto sobre el que también incide Raquel, del coro Lagun Artea. "Antes te casabas y se tenían hijos. Ahora eso se lo cuestionan y me parece fenomenal", señala.

En la presentación de la iniciativa en la estación de Larrabasterra estuvieron el alcalde de la localidad, Josu Landaluze, y la concejala del Área de Acción Social, Mujer e Igualdad y Cooperación del Ayuntamiento de Sopela, Teresa Fernández. El regidor manifestó que "este 2021, por causas obvias, la celebración del Día Internacional de las Mujeres, se celebrará sin las movilizaciones habituales, sin las calles y plazas teñidas por grandes mareas moradas y masivas consignas corales. A pesar de todo la reivindicación de igualdad se hará visible también en Sopela".

Por su parte, Fernández explicó que "en línea con una realidad de desigualdad con este lema, desde la Concejalía de Igualdad, queremos reivindicar de forma tácita y directa esta desigualdad patente e inaceptable hacia las mujeres. La necesidad de luchar por un derecho fundamental que en este siglo XXI se ve aún más amenazado por las circunstancias coyunturales".

Plan de igualdad



Sobre esta línea, además de la campaña audiovisual, durante los días previos y posteriores al 8-M se instalará una lona en la fachada del Ayuntamiento y se iluminará el edificio con luz morada, como testimonio de adhesión y de reivindicación por continuar luchando por el derecho a la igualdad. La violencia machista es una de las expresiones más graves del desequilibrio entre mujeres y hombres.

A través de los distintos Planes de Igualdad, tanto desde el Ayuntamiento de Sopela, como desde la Mancomunidad de Uribe Kosta, se viene apostando por potenciar la lucha contra la violencia de género. De hecho, la de Uribe Kosta, es una de las Mancomunidades más activas en este ámbito. En este sentido, durante estos últimos meses, se ha aprobado el III Plan de Igualdad Mancomunado, en el que se planifican diversas acciones a desarrollar hasta el año 2023, en diferentes ejes que abarcan desde la Buena Gobernanza hasta Vidas libres de Violencia.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Sopela está revisando la ordenanza de igualdad de mujeres y hombres de 2016 con el fin de actualizarla, teniendo en cuenta el marco europeo en lo referente a violencia machista contra las mujeres, en el que se recoge el principio de reparación a las mujeres que enfrentan violencia machista, entendiendo que esta es una violación de sus derechos humanos y, como tal, es obligación de la administración garantizar la rehabilitación, satisfacción, indemnización, así como trabajar por garantizar la no repetición de esta violencia.

Además de todo ello, se revisa esta ordenanza para poder enmarcarla y adecuarla a las determinaciones de la Ley de Igualdad autonómica, que en la actualidad está en proceso de modificación en el Parlamento Vasco, que entre estas modificaciones también se incluye todo lo relativo al marco europeo en lo referente a violencia machista. Cabe mencionar, además que se trabajará por priorizar las acciones a llevar a cabo en este año marcadas en el Plan de Violencia contra la violencia machista realizado en el año 2020, en el que se recoge el principio de reparación a las mujeres que enfrentan o han enfrentado violencia, y por analizar su implementación.