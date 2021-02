Iban Rodríguez: "Esta obra es necesaria para mejorar la seguridad y para poder acometer el futuro soterramiento"

Detalla las características de la actuación recién iniciada en carretera de La Avanzada y lo que conlleva para los leioaztarras

¿Cuáles son los objetivos de esta intervención?

—La idea es dar fluidez al tráfico interurbano y que el casco de Leioa no sea una ruta de tránsito para gente que no para en Leioa y viene de otros municipios. Algunos vecinos y vecinas tendrán que variar su ruta de entrada o salida, pero el beneficio general es indudable.

¿Cuáles son esas mejoras?

—La primera es que, como solo va a haber una entrada a las vías laterales, tapar esa primera salida que era la que algunos vecinos y vecinas usaban cuando venían de Getxo para entrar a Leioa, nos facilita seguir trabajando para que el proyecto de soterramiento no se quede en lo que en un principio parecía que podía ser, sino que vaya un poco más allá. El soterramiento es una prioridad en la que estamos de acuerdo el cien por cien de los y las leioaztarras y, sobre todo, queremos que ese soterramiento sea el mayor posible y que llegue hasta la zona de Mendibile. Eso no se podría hacer a futuro si esa salida siguiera ahí. Lo que no queríamos es que esa primera salida sirviera después como excusa para no poder ampliar el soterramiento. Sinceramente, es un beneficio que sacamos claro.

¿Qué va a ocurrir, por lo tanto, con los vehículos que salen de Leioa en dirección a Bilbao?

—Se mejora esa salida, tanto de los vehículos que vienen del tronco central como de aquellos que vienen de Lamiako, Aldapabarrena, Ibaiondo, Udondo€ Se les da prioridad a esas vías laterales y no tienen que hacer los Stop y Ceda el paso de hoy en día. Además, dentro de las carreteras de la Diputación éstas están marcadas como puntos negros por siniestralidad. Es raro el o la leioaztarra que no haya visto un golpe en esa zona. Con esta intervención, se mejora todo esto y se da prioridad a los vecinos de Leioa al salir por esas vías laterales en detrimento de los que vienen por La Avanzada, que muchas veces utilizan esas salidas para ratonear y culebrear cuando ven que lo de dentro está un poco congestionado. Estamos hablando de que, en hora punta, la salida de vehículos por esos lugares está cerca de los 2.000 vehículos, un número muy importante.

El mayor volumen de circulación se produce en el sentido Leioa-Bilbao, ¿no?

—El vecino de Leioa, la mayoría de la vida laboral, la hace de Leioa a Bilbao y no tanto hacia Uribe Kosta. A esos que vienen de Getxo y Uribe Kosta sí les afecta la salida, porque van a tener que salir un poco antes y venir por el pueblo, pero entendemos que es un mal menor respecto al beneficio que supone para el resto de miles de leioaztarras que salen de Leioa. Pero a los barrios que se les perjudica si vienen de Getxo, como Mendibile, San Juan, Iturribide€ le mejoramos la salida y la seguridad en ella hacia Bilbao. Y si hacemos una comparativa en esas zonas entre los que van a Getxo o a Bilbao, vuelven a ganar los que van hacia Bilbao.

¿Qué varía para acceder a la zona comercial donde están el Eroski, la gasolinera€?

—Hasta ahora, los que vienen por el tronco central y van al Eroski salen por esta primera salida, es decir, por el pueblo. Ya entran y están molestando a los vecinos. Lo que hacemos es atrasar esa salida para que la afección a donde hay viviendas no se produzca; los coches entran por una zona más industrial y comercial. Mejoramos en ese sentido también.

¿Qué más cambios implican estas labores para los vecinos?

—Si tú partes de Leioa en el punto conflictivo, que es donde está la Mercedes, más o menos, para meterte dentro de La Avanzada en dirección Bilbao, tienes apenas 100 metros y tienes que cruzar dos carriles y meterte a un tercero en la vía del centro. Es un espacio muy corto y lo que conseguimos con esta obra es que nosotros, los de Leioa, podamos seguir por la vía lateral y podamos entrar mucho más adelante, con más tiempo, al tronco central y cruzar los carriles. Ese también es un punto de alta siniestralidad y también se logra solventar con esta obra.

El objetivo final del Ayuntamiento es el soterramiento de La Avanzada, cuyo proyecto fue adjudicado el pasado mes de diciembre.

—Eso es. Estamos trabajando con Diputación para que este proyecto sea definitivo y poder tener en 2023 la licitación de la obra. También sabemos que hay una asociación de Leioa que está trabajando en este sentido, por lo que remamos en la misma dirección y con un único objetivo: el beneficio para Leioa y su ciudadanía.

¿Quiere lanzar algún mensaje más en concreto a la ciudadanía de Leioa?

—Esta obra la hemos comunicado con total transparencia a través de los medios de comunicación del Ayuntamiento de Leioa y también se ha publicado en prensa. Lamento que vecinos y vecinas hayan sentido que no han sido informados, no era nuestra intención y lo tendremos en cuenta. Pero me gustaría pedirles un voto de confianza porque estamos convencidos de que las obras van a mejorar las salidas a Bilbao de miles de leioaztarras. Es un pasito más para el objetivo que es el soterramiento de La Avanzada y el deseo de que este soterramiento alcance al máximo posible de la trama urbana.

"Con la obra se da prioridad a los vecinos y vecinas y se evitará que coches entren al municipio para ratonear"

"La idea es que el casco de Leioa no sea una ruta de tránsito para gente que no para en Leioa"