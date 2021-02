Getxo cuenta 200 infracciones del coronavirus cada fin de semana

La Policía Municipal de Getxo está efectuando una media de 200 propuestas de sanción cada fin de semana por incumplir las normas impuestas debido a la situación sanitaria. Los últimos datos, sin ir más lejos, reflejan que los agentes incoaron 235 expedientes de denuncia.

La localidad continúa en zona roja y el martes su tasa era de 829,08, lejos de la de 500 que determina salir del ámbito más grave. Tras el cierre perimetral por municipios decretado, la Policía Local ha reforzado las labores de vigilancia para evitar botellones, situaciones que pongan en peligro la salud, no respetar la limitación de grupos máximos de cuatro personas y, sobre todo, identificar a las personas que se mueven de una localidad a otra sin justificación alguna. Los agentes están presentes en los lugares más concurridos y visitados de Getxo: paseos, parques, zonas de ocio juvenil, entornos peatonales y salidas y entradas del metro. También realizan controles a pie de carretera. Este pasado fin de semana, por ejemplo, notificaron 235 sanciones. No llevar mascarilla, consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y no respetar los grupos de cuatro personas, como mucho, fueron las infracciones más frecuentes. El viernes, día 5, se realizaron 52 expedientes de denuncias; el sábado, 79 y el domingo, 104.

El fin de semana correspondiente a los días 22, 23 y 24 de enero, se produjeron 216 sanciones. El hecho más significativo ocurrió en la noche del sábado en Algorta, tras recibirse un aviso sobre la celebración de una posible fiesta en una lonja juvenil en la calle Sarrikobaso. Tras personarse varias dotaciones policiales en el lugar, encontraron en su interior a 17 jóvenes, todos ellos mayores de edad, bailando, bebiendo y sin portar mascarilla. Tras identificar a todas las personas, se procedió a tramitar las denuncias. En este caso, a cada joven se le realizaron tres actas de propuesta de sanción: una, por no utilizar mascarilla; otra, por no respetar el número máximo de personas en grupo, y la tercera, por incumplimiento de horario nocturno, ya que los agentes procedieron a iniciar la actuación a las 22.25 horas. Cada una de estas personas se enfrentó a sanciones económicas superiores a 1.000 euros, según fuentes policiales. El local fue desalojado y cerrado.

Con anterioridad en el tiempo, los días 18, 19 y 20 de diciembre, con unas normas diferentes a las actuales, la Policía interpuso 196 denuncias y del 31 de diciembre al domingo 3 de enero fueron 243 los expedientes abiertos.