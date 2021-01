Getxo aprueba unas cuentas que dan ritmo a la bici eléctrica

El proyecto de presupuestos diseñado por el equipo de gobierno de Getxo pasó ayer por un pleno extraordinario y fue aprobado con los propios votos de PNV y PSE. Así que el Ayuntamiento funcionará con unas cuentas en las que la pandemia y sus consecuencias tienen mucho peso, pero que, aun así, pueden contar con más de 9 millones de euros para inversiones, como la relacionada con "una decidida apuesta por la bici eléctrica", tal y como señaló la alcaldesa, Amaia Agirre.

Otra de las iniciativas que recoge el proyecto económico es la de reducir los residuos que la localidad genera, con las nuevas plantas de compostaje, biosecado y bioestabilizado, a las que va dedicado un millón y medio de euros; además, se realizarán actuaciones de mejora en ikastolas y colegios públicos y obras de rehabilitación ligadas a Thinking Fadura. Asimismo, 700.000 euros de los presupuestos participativos se destinarán a la red de bidegorris. En total, las cuentas getxotarras ascienden a más de 108 millones de euros, una de las cifras más elevadas de los últimos tiempos. "Este presupuesto general implica que habrá 1.392 euros para cada getxotarra. Es la cantidad más alta de los últimos años, que Getxo destinará a atender las necesidades más cercanas de la ciudadanía. A esto hay que añadir el remanente o ahorro municipal para apoyo a estas necesidades y a la actividad económica, y si fuera necesario tenemos previstos préstamos por hasta 6 millones", apuntó el concejal de Tesorería, Inaxio Uriarte.

Pero el pleno de ayer estuvo caracterizado por el debate entre los grupos políticos. Ninguno de los que conforma la oposición dio su respaldo a estas cuentas. El PP presentó una enmienda a la totalidad porque "los presupuestos del PNV-PSE no reducen gastos superfluos, dejan de lado las necesidades reales de la ciudadanía y no priorizan a las personas en su vertiente social y económica". Mientras que EH Bildu consideró la gestión municipal "incapaz, inoperante e inerte, y alejada de la solidaridad con las personas que lo están pasando mal. El área económica baja el 8%, y el supuesto aumento del Área de Cohesión Social no refleja la realidad, ya que descienden las partidas de prevención, cooperación, juventud€". La postura defendida por Elkarrekin Getxo se centró en que "no son tiempos de grandes infraestructuras o reformas no urgentes; es tiempo de atender a las personas y sectores más necesitados, y estas cuentas tienen que ser de apoyo, rescate y prevención; algo que está lejos de los presupuestos que nos presentan".

Otros datos

Enmiendas. La enmienda a la totalidad del PP y las 103 enmiendas parciales planteadas por la oposición (14 del PP, 25 de EH Bildu y 64 de Elkarrekin) fueron rechazadas.

Residencia municipal. Las cuentas contemplan 520.000 euros más para la residencia, o sea, 5,5 millones.

Para la pandemia. Las medidas de apoyo a los sectores más afectados por el covid-19 tendrán tres fuentes de financiación: la primera, los servicios habituales del Área de Promoción Económica; la segunda, mediante el destino del crédito global, una reserva de 400.000 euros, para atender necesidades; y la tercera, con el uso del remanente del año anterior.