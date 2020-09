Getxo alberga un taller de mecánica básica de bicicletas dentro de los actos de la Semana de la Movilidad

LA Semana de la Movilidad de Getxo avanza con el coche a treinta kilómetros por hora y sobre bicicleta. Las actividades de este evento, que terminará mañana, se han limitado en esta ocasión por la pandemia y el Ayuntamiento ha aprovechado para realizar campañas divulgativas y promocionar su decisión de instaurar el límite de circulación por el municipio –Bilbao, precisamente, estrenó ayer esta medida; Getxo la aprobó en julio–. Pero, aun así, esta semana en clave sostenible sí cuenta con algunas iniciativas como la clase de reparación de bicis que tuvo lugar ayer en la plaza de La estación de Algorta –hubo dos sesiones: una matutina y otra vespertina–.

"Es un taller de mecánica básica, es una aproximación a la mecánica para la gente que se está acercando actualmente al mundo de la bici, cuyo número ha aumentado exponencialmente con el covid. Creemos que es importante conocer la terminología básica de la bici, para que si tienes cualquier pequeño percance sepas localizarlo y solucionarlo, o puedas indicar a la persona con quien estás hablando qué es lo que ha ocurrido", resumió Rubén Sanz, responsable de Ziklobizi Eskola, la empresa que asumió la dirección de este pequeño curso. Así que un grupo de personas aprendió ayer qué hay detrás de palabras como plato, piñón, horquilla, radio... De hecho, el taller comenzó con el apartado Anatomía de la bicicleta. "Hablamos de qué es una biela, una tija, un eslabón€ Cosas que a quienes estamos habituados a andar en bici nos parece algo muy común, pero probablemente mucha gente desconozca esta terminología", precisa Rubén. Esta clase sobre las dos ruedas también dedicó unos minutos a hablar de los elementos de seguridad que obligatoriamente tiene que llevar la bici por ley, como son el timbre y el reflectante trasero rojo.





Un instructor da indicaciones durante la clase. Foto de Marta Hernández

Pero esta actividad también tuvo su momento para ponerse manos a la obra, con un "taller práctico sobre cómo reparar un pinchazo: cómo soltar la rueda delantera, cómo extraer la cámara de la cubierta, cómo localizar dónde está la cámara perforada y cómo poner el parche que siempre hemos utilizado y que ahora no tanto, porque se lleva más el cambiar y tirar a la basura€", apuntó el responsable de Ziklobizi Eskola. "También damos unos consejos para que no se salga la cadena, porque cuando no sabemos cambiar muy bien de marchas, forzamos combinaciones de piñón y catalina y eso provoca que se salga la cadena o se tense mucho y se bloquee", señala el experto, que agradece actos como la Semana de la Movilidad para que la bici siga conquistando kilómetros. "Nosotros nos dedicamos a promocionar el uso de la bicicleta de manera sostenible y con respeto a las normas. Llevamos años trabajando con centros escolares y con instituciones de manera puntual, pero el covid ha acentuado el interés por estos contenidos por parte de diferentes colectivos, ya sean asociaciones, clubes, instituciones€ Estamos contentos y pensamos que todo esto ayuda a generar cultura, que es lo más importante. Creemos que hay que trabajar mucho la cultura de base, porque igual así no harían falta tantos bidegorris, si hay respeto entre todos en la calzada, podríamos convivir mejor", opina Rubén.

Con este taller de mecánica básica de bicis, por lo tanto, la Semana de la Movilidad getxotarra va acercándose a su final. Divisa su meta. Se han buzoneado flyers para difundir la decisión de velocidad máxima para vehículos a treinta en toda la localidad, se han colocado soportes publicitarios en el metro con las propuestas para ampliar la actual red de 25 kilómetros de bidegorris, se han organizado concursos infantiles... Y aún quedan dos jornadas para participar en las clases para que las personas más mayores aprendan a andar en bicicleta. Serán hoy y mañana, de 18.00 a 20.00 horas en el Muelle de Churruca.