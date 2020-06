Getxo aprueba retirar el busto de Juan Carlos I

Getxo – El pleno del Ayuntamiento de Getxo dio el visto bueno, en su última sesión, a retirar el busto de Juan Carlos de Borbón del salón principal del Consistorio. La moción presentada por EH Bildu únicamente se encontró con los votos contrarios del PP, todos los demás –PNV, PSE y Elkarrekin Podemos– se mostraron a favor de la medida.

"Son especialmente graves los distintos casos de corrupción, fraude fiscal, blanqueo de dinero... de los que se ha tenido conocimiento público que afectan a Juan Carlos de Borbón. Ya, en términos generales, no entendemos qué hace esta representación en el salón de plenos, pero es que ya es absolutamente incomprensible que esté una vez demostrados los hechos supuestamente delictivos que ha cometido. La gran mayoría de los getxotarras estamos en contra de esta persona y esta figura", señaló Itxaso Maseda, concejala de EH Bildu. No obstante, la opinión del PP local es muy distinta, además, el edil Francisco Javier Elorza aprovechó el momento para reclamar que la efigie del actual monarca español, Felipe V, también debería estar en el ayuntamiento, según marca "el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales".

Elorza puso en valor el papel desempeñado por Juan Carlos I para la "instauración de la democracia" y consideró que "la moción presentada alude a la esfera privada y no es labor de este pleno juzgar eso; además, en lo público no hay nada que reprochar al monarca emérito". El concejal popular terminó su intervención echando en cara a EH Bildu que solo tiene en cuenta la presunción de inocencia "cuando afecta a los suyos" y pidiendo que "con urgencia se coloque a Felipe V".

El PP fue el único en defender esta postura. "Estamos a favor de la retirada del busto porque Juan Carlos de Borbón ya no ostenta ese cargo en la actualidad", comentó la portavoz del PSE, Carmen Díaz, "sin entrar a valorar la parte justificativa de la moción porque ya lo dirá la justicia". Mucho más contundente fue Paula Amieva, de Elkarrekin Podemos. "Votaremos a favor, con conocimiento republicano, e incluso se podría solicitar la declaración de persona non grata. Tener ese busto ahí es algo arcaico y obsoleto y no debería estar colocado, más con las causas que acumula". El PNV no realizó comentarios pero ofreció su sí en la ronda de votación.

Asimismo, Maseda recordó que el pasado 3 de marzo, el diario suizo La Tribune de Geneve hacía pública la investigación de la Fiscalía suiza sobre una donación de 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudí a Juan Carlos de Borbón, fruto de su intermediación en el contrato del AVE a La Meca. "Recientemente, también la Fiscalía Anticorrupción española ha remitido al Tribunal Supremo las diligencias abiertas sobre un presunto delito de corrupción en transacciones internacionales en la ejecución de esta obra debido a la condición de aforado de Juan Carlos de Borbón", añadió la concejala de EH Bildu.