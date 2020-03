Una cantera de oro, plata y bronce

EL trabajo diario siempre acaba dando sus frutos. Al menos, así lo atestiguan en el seno del Berango Atletismo Taldea que, a pesar de que la crisis sanitaria del coronavirus ha frenado en seco su progresión, al igual que al resto de entidades deportivas, previo al parón obligado ha conseguido unos grandes resultados a lo largo del último mes en los campeonatos vascos y estatales.

De este modo, antes de la suspensión de entrenamientos y competiciones deportivas, el club berangotarra ha logrado cosechar unos "excelentes resultados", según destaca su presidente Josu Hernández. Una prueba de que "el trabajo diario" da sus frutos y que el club cuenta con "una buena cantera", agrega.

Así, por ejemplo, Ian González, uno de sus atletas más prometedores, consiguió recientemente en Castellón el subcampeoanto de España de invierno en la disciplina de jabalina, en categoría cadete, con una marca de 50,87 metros. "Es un atleta que está teniendo una buena progresión y compagina el atletismo con el fútbol", detalla Hernández. Por otro lado, en el campeonato de Euskadi absoluto de pista cubierta Markel Fernández quedó campeón de Euskadi absoluto en 800 metros lisos. De esta modo, pese a ser aún juvenil hizo un tiempo de 1.57.43, récord de Euskadi sub-18.

En este sentido, el club berangotarra consiguió una auténtica "lluvia de medallas" en el campeonato vasco de pista cubierta celebrado en Anoeta en las categorías sub-16, 18 y 20 con un total de ocho medallas: cinco de oro, una de plata y dos de bronce. "Hemos sido uno de los clubes más laureados. Además, llevamos al campeonato una amplia representación de deportistas, pero lo más importante más allá de los resultados es que los atletas sigan progresando", señala Hernández, que se muestra "muy contento" con el trabajo de los atletas y espera que continúen así en los próximos años. "Están una edad crítica en la que deben decidir si siguen apostando por el atletismo", expone.

Asimismo, en el campeonato de Euskadi de cross escolar celebrado en la localidad alavesa de Murgia, en categoría infantil, las chicas del conjunto berangotarra quedaron subcampeonas.

Por otra parte, en el campeonato de España de pista cubierta absoluto de Ourense, Adriana Abaitua, en la categoría sub-18, consiguió alcanzar las semifinales de la prueba de 60 metros vallas, siendo la atleta más joven de dicha especialidad. Todo "un logro para esta prometedora atleta", apunta Hernández. Sobre esta línea, en el campeonato de España sub-18 celebrado en Valencia en pista cubierta, Markel Fernández logró la medalla de bronce en 400 metros lisos; Sira Pérez el quinto puesto en 400 metros lisos y Adriana Abaitua séptima en 60 metros vallas.

Respecto a la pandemia global que ha paralizado al calendario deportivo, Hernández explica que el atleta Alain Flores "no ha podido acudir al campeonato de España sub-16 de 1.000 metros pese a haber logrado con anterioridad la marca mínima". Tampoco el club ha podido competir en otra de las citas previstas como es el campeonato estatal de cross sub-16 que se iba a celebrar en Iruñea. No obstante, en cuanto a la preparación deportiva, Hernández sostiene que no les ha "trastocado en exceso" el parón competitivo. "Nos ha pillado justo en unas fechas en las que se ha terminado la temporada de pista cubierta y cross, y ahora íbamos a hacer un parón para encarar con fuerza la temporada al aire libre", detalla. De este modo, hace un llamamiento a todos los atletas del club a seguir "trabajando" para "potenciar este deporte" y agradece al mismo tiempo "la labor de los entrenadores del club como Enrique Castelo y su hija Nadia" que han hecho posible, entre otras personas, todos estos reconocimientos.