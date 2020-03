Basozaleak edita su cuarto libro con las aves de Getxo

Ángel Asensio, Enrique Elexpuru, Zigor Ugartetxe y José Luis Ugartetxe son los exploradores de la sociedad micológica y botánica de Getxo, Basozaleak, que han realizado una guía con todas las aves que se pueden ver en el municipio. Este es el cuarto libro de la asociación amante de la Madre Tierra, después de los publicados sobre naturaleza, plantas y setas, y árboles del municipio.

"No le ponemos puertas al campo y hacemos todo lo que está en nuestras manos por divulgar la naturaleza de nuestro municipio", asegura Ángel, el presidente de Basozaleak. Efectivamente, el objetivo de este libro es expandir las nociones sobre la riqueza medioambiental de Getxo y pellizcar en la curiosidad de los vecinos sobre estos temas. "La gente conoce mucho y tiene interés por la sabana africana, por ejemplo, y no sabe lo que tiene cerca; tenemos cosas muy bonitas al lado de casa y lo desconocemos", reflexiona Zigor, que es biólogo. De ahí que esta guía que recoge las aves que se pueden encontrar en Getxo –menos las accidentales– sea "para todos los públicos", como apunta Enrique. "Hemos intentado no ser muy técnicos a propósito", puntualiza este experto en plantas, árboles y aves. La publicación contiene 163 especies, junto con una pequeña descripción de sus características, procedencia, hábitat y posible localización en el municipio. "También, en los textos aportamos visiones personales", desvela Enrique. Asimismo, al principio del libro se efectúa un repaso de los hábitats naturales de Getxo. "Hemos distinguido cuatro zonas principales: El Abra y la parte litoral; La Galea hasta Azkorri, el humedal de Bolue, como zona húmeda y pantanosa, aunque el pantano ya se está cenagando... Y, por último, el río Gobela; y Larrañazubi. Luego, habría que citar también los jardines de la parte urbana", señala Enrique. "El gusto por las aves es la mayor afición que hay por la naturaleza en cuanto al número de gente, aunque luego sea la más exigente en cámaras, por ejemplo. Pero hay muchísimo aficionado y con este libro hemos tratado de hacer algo distinto a lo que había. Nos hemos centrado en Getxo y hemos hecho una guía que no existía", sostiene el especialista.

Aves llamativas

En cuanto a las especies curiosas, bonitas o que cuesta ver en la localidad y que están reflejadas en Las aves en el entorno de Getxo, Zigor destaca la serreta, "que es muy rara y la vi hace muchos años cuando no tenía cámara aún"; el rascón, "que está muy escondida y que apenas se la ve"; también el alca y el arao, "que parecen pingüinos" o la cigüeñuela... "La gente no se espera que tengamos estas especies aquí. Y el martín pescador no es difícil de ver cerca de la playa de La Bola y es de las más espectaculares", concluye el biólogo.