Durango propone un amplio programa de actos por el 85 aniversario del bombardeo

Todavía con el pavoroso sonido de las bombas cayendo sobre Ucrania, Durango presentó ayer lunes los actos de conmemoración del aniversario del bombardeo que asoló y tiñó de miedo la villa el 31 de marzo de 1937. Con el propósito fundamental de recordar para jamás olvidar estos hechos que aún continúan en el siglo XXI, el Ayuntamiento durangarra con diferentes agentes locales conmemorará el capítulo más cruel y doloroso del pasado del municipio. Y es que, a pesar de estar a punto de cumplirse el 85 aniversario de aquella masacre, su recuerdo sigue muy presente en la memoria tanto colectiva como individual de los vecinos de la localidad.

En lo que a la programación se refiere, este año se recuperará una amplia variedad de actividades que se vieron frenadas los dos últimos años por la pandemia. El pistoletazo de salida llegará el viernes con el acto de inauguración de la exposición 31M 12 testimonios. Disponible en el museo de Arte e Historia de la villa, a las 18.00 horas, también habrá un acto de recuerdo y homenaje en el palacio Etxezarreta, el que fuera hospital durante la guerra.

Enmarcado dentro de las actividades de este año, mención especial a la presentación del libro Durango, 31 de marzo de 1937, el bombardeo. Se trata de la última publicación del historiador Jon Irazabal de Gerediaga Elkartea. El acto tendrá lugar el día 30 a las 19.00 horas, en el Museo Kurutziaga.

Como viene siendo habitual, el 31 de marzo las campanas del pórtico de Andra Mari sonarán en recuerdo de quienes sufrieron en primera persona el bombardeo. A la misma hora que ocurrieron los ataques, a las 8.30 horas y a las 17.45 horas, se llevarán a cabo los toques de alarma. En la jornada del trágico suceso de 9.30 a 12.30 horas, el pórtico de Santa María se proyectará el vídeo Huellas del bombardeo. Asimismo, el alumnado de educación Primaria tomará parte en un taller participativo en recuerdo del ataque y se llevará a cabo un fuego encendido en homenaje de las víctimas.

Los actos conmemorativos finalizarán el día 31 a las 19.30 horas en el pórtico de Santa María con la lectura de un manifiesto, ofrenda floral y el aurresku de honor bailado por Kriskitin Dantza Taldea.

Este año la programación se alargará durante los próximos meses. Muestra de ello, el 2 de abril se llevará a cabo una charla en Bartolome Ertzilla Musika Eskola. Bajo el título Faxismo 2022.urtean, Ernai Gazte Antolakundea llevará a cabo la iniciativa a partir de las 17.00 horas. Enmarcado dentro de la programación, el 7 de abril el cine Zugaza proyectará el film Apaiz Kartzela (19.00 horas) con mesa redonda en la que tomarán parte X. Amuriza, José Félix Azurmendi eta Juan Mari Arregi. La programación del mes de abril se completará recordando el inicio del franquismo con una representación cultural de jóvenes creadores (Gazte Mugimenduak-Durango eta Iurretako Gazteak) en el puente del Montón a las 19.00 horas.

Las actividades conmemorativas se alargarán también durante el mes de mayo con la visualización de un documental y su posterior mesa redonda bajo el título de Durango oroimenaren gogoan. El orador será Juanjo López en el cine Zugaza el 12 de mayo, a las 19.00 horas.

nuevo curso



Coincidiendo con la llegada del nuevo curso en septiembre, el día 21 se ofrecerá la charla Análisis de los hechos acaecidos el 25 de septiembre y fechas posteriores. Organizado por Gerediaga Elkartea eta Durango 1936 Kultur Elkartea, San Agustín Kultur Gunea será el escenario a las 19.00 horas del coloquio.

Como viene siendo habitual, estará disponible con mayor asiduidad para las personas interesadas la visita guiada Huellas del bombardeo de Durango. Los asistentes, tanto en castellano como en euskera, podrán ver las zonas que aún reflejan el ataque sufrido. Aquel 31 de marzo de 1937, Durango se despertó como cualquier otro día dispuesto a comenzar una nueva jornada, ajeno a cualquier otra preocupación que no fueran las cotidianas. No obstante, ese día no iba a ser uno más, ya que el municipio fue bombardeado por las tropas de la aviación italiana, sumiendo a la villa en la más absoluta desolación y destrucción.

No en vano, y al margen de los importantes daños materiales, las bombas arrojadas dejaron en la localidad más de 330 muertos y centenares de heridos. Hoy, 85 años después, Durango sigue recordando y homenajeando a sus víctimas, así como denunciando y pidiendo públicamente que, actos de este tipo, no queden impunes. La villa durangarra se vestirá de gala para honrar y homenajear a los inocentes caídos en aquel fatídico día donde se llevó a cabo el primer ataque planificado contra una población civil. Por ello, desde la administración local hacen un llamamiento para que la ciudadanía participe activamente en los diferentes actos programados. Tras dos años minimizando al máximo los actos conmemorativos por la pandemia del covid, Durango volverá a recordar en profundidad el bombardeo del 37.