Durango apoya la emancipación juvenil con 70.000 euros de ayudas

El Ayuntamiento de Durango ha publicado la convocatoria de ayudas para apoyar el proceso de emancipación de jóvenes de hasta 35 años que han vivido de alquiler en el año 2021. En total, el Consistorio ha destinado una partida de 70.000 euros, y en estas ayudas se mantienen las novedades incorporadas el año pasado. Para poder optar a la ayuda, los solicitantes deberán estar empadronados en Durango desde hace un año y el alquiler máximo subvencionable se eleva a 700 euros, dada la realidad de los alquileres en la localidad. Además, la subvención será progresiva y se diferenciará en tres tramos diferentes.

"Como sociedad tenemos un problema con el precio de los alquileres y las y los jóvenes son uno de los principales reflejos de este problema porque muchas veces no tienen las condiciones económicas necesarias para emanciparse. Con estas ayudas queremos darles un impulso desde el Ayuntamiento de Durango, mientras analizamos otro tipo de medidas", subrayaron los responsables municipales Julián Ríos y Garazi Errasti. En este sentido, solicitaron el apoyo del resto de instituciones "para dar una solución a un asunto que se ha convertido en un verdadero problema para los jóvenes".

Además del empadronamiento, los demandantes de esta subvención deberán tener entre 18 y 35 años, carecer de vivienda en propiedad y el contrato de alquiler de la vivienda deberá estar registrado en Bizilagun. Por otro lado, los ingresos anuales no podrán exceder de 21.000 euros brutos y el alquiler de la vivienda no podrá superar los 700 euros. El plazo de presentación de solicitudes se prolongará hasta el 17 de marzo y esta se podrá realizar en el SAC o en la sede electrónica del Ayuntamiento.